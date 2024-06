Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi: la moglie Veronica (ex?) e i figli

Eugenio Grimaldi, presunto nuovo amore di Francesca Chillemi, fino al 2020 aveva una moglie Veronica Resca con cui ha avuto tre figli. Nel dettaglio, l’ultima intervista in cui parla della sua famiglia è al Corriere della Sera in cui l’imprenditore marittimo napoletano rivela la sua malattia, un tumore chiamato Linfoma di Hodgkin, che gli è stato diagnosticato quando aveva 31 anni e con cui convive. Eugenio Grimaldi non ha parlato però nel dettaglio se si fosse separato o meno dalla moglie Veronica. Spiegando la sua battaglia contro il cancro, l’appassionato di equitazione ha solo utilizzato questa frase “E grazie a un team affiatato riesco a gestire lavoro, famiglia e sport”. Per essere più circostanziati riguardo questa curiosità, l’imprenditore napoletano presunta nuova fiamma di Francesca Chillemi ha parlato esplicitamente di sua moglie Veronica Resca e dei suoi tre figli in un’intervista a Cavallo Magazine nel novembre 2018. Parlando anche in questo caso del suo tumore, Eugenio Grimaldi ha definito la madre dei suoi figli una donna eccezionale che è stata al suo fianco durante le fasi più buie della malattia dicendo anche che si è innamorato di lei ancora di più in questa fase della sua vita. Sono trascorsi ormai 6 anni da quelle dichiarazioni ed essendo una famiglia molto riservata non sono mai uscite notizie né di conferma né di smentita di una separazione dalla moglie di parte di Eugenio Grimaldi. Sempre traendo informazioni dalle interviste rilasciate dall’imprenditore marittimo, Veronica Resca ha lasciato Milano, a questo punto probabilmente sua città d’origine, per trasferirsi a Napoli con quello che è diventato suo marito. Inoltre nel 2014 era nel team che ha gestito e curato Womone, cavallo di sua proprietà montato da suo marito Eugenio Grimaldi quando ha vinto una competizione a Madrid. Intanto impazza il gossip sulla protagonista di questa nuova stagione televisiva. Il cuore di Francesca Chillemi batterebbe per Eugenio Grimaldi, nuova fiamma della protagonista di Viola Come il Mare. La voce, ovviamente non confermata sulla separazione dell’ex Miss Italia dal marito Stefano Rosso, è stata diffusa su Instagram dalla gossip creator Deianira Marzano. Già il settimanale Chi aveva parlato di una crisi profonda tra Chillemi e Rosso, dando però un epilogo diverso. L’attrice di Che Dio Ci Aiuti e l’imprenditore starebbero facendo il loro massimo per tornare insieme e risanare il loro amore anche per la figlia Rania di 6 anni. La Marzano ha invece parlato di un nuovo amore per Francesca Chillemi già avviato con l’imprenditore Eugenio Grimaldi. I due starebbero insieme già da mesi dopo essersi conosciuti ad un evento quando la relazione della siciliana si era già interrotta con il marito, quindi nessun presunto tradimento. L’indizio sarebbe anche l’assenza della testimonial della pubblicità Vitasnella al compleanno del suocero Renzo Rosso.

Chi è Eugenio Grimaldi

I rumors parlano di un colpo di fulmine tra la Chillemi e Eugenio Grimaldi dopo la delusione per la separazione. Probabilmente si sta un po’ romanzando la notizia di gossip data da Deianira Marzano su Instagram che ha scritto solo che il nuovo amore dell’ex Miss Italia è l’imprenditore marittimo. Eugenio Grimaldi ha 38 anni (facendo riferimento ad un portale dedicato all’equitazione) ed è nato a Napoli sotto il segno della Bilancia. Nella città partenopea vive attualmente ed è laureato all’Università Federico II in Economia e Commercio. Ovviamente fa parte della famosissima omonima famiglia di imprenditori marittimi da cui ha ereditato anche il lavoro. Nell’azienda ricopre il ruolo di executive manager. Eugenio è fratello di Guido Grimaldi e ha una grande passione per l’equitazione.