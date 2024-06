Giulia De Lellis Giano Del Bufano: la confessione spiazza i fan

Giulia De Lellis, 28 anni, e Giano Del Bufalo, 36 anni, una storia d’amore che sembrava pronta a far infiammare tutti i fan dell’influencer ed i nuovi della coppia. Eppure sembra già tutto finito, ancor prima di nascere. O, almeno, è quanto ammesso dall’ex protagonista di Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, infatti, la De Lellis ha spiegato a chiare lettere come non si tratti di una storia d’amore ma soltanto momenti di vita meravigliosi che vuole tenere stretti per sé. Insomma, niente relazione tra i due, eppure gli ingredienti c’erano tutti: l’influencer, infatti, era stata fotografata in momenti intimi di coccole insieme all’uomo e c’erano state già le presentazioni in famiglia. Nel corso dell’intervista la De Lellis ha spiegato di non aver trovato, fin qui, la persona giusta per una storia d’amore. E chissà che con Del Bufalo i rapporti non si siano incrinati a causa della distanza chilometrica. Sembra, infatti, che vi siano difficoltà logistiche tra i due: l’antiquario romano, per motivi professionali, starebbe pensando di traslocare almeno per un anno a Londra mentre Giulia De Lellis non ha intenzione di lasciare Milano, dove vive attualmente, con la città meneghina al centro del suo lavoro e dei suoi affari. Ed al contempo l’influencer non ha intenzione di dare vita ad una relazione a distanza. Peraltro, secondo il settimanale Oggi, i genitori di Del Bufalo non sarebbero entusiasti di questa possibile relazione.

Giulia De Lellis da Andrea Damante a Carlo Gussalli Beretta: tutti gli ex

Anche Giano Del Bufalo, insomma, non sembra essere la persona giusta per Giulia De Lellis. Storica la storia d’amore dell’influencer con Andrea Damante, 34 anni: è stata forse la più importnate, anche perché quella che le ha dato la popolarità maggiore. I due iniziarono la storia in seguito alla trasmissione “Uomini e Donne” e come ammesso dalla De Lellis si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Una storia passionale che si è conclusa a causa dei tradimenti continui di lui, tanto da spingere l’influencer a scrivere un libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. “Ci siamo odiati per tanto tempo” ha ammesso l’influencer che ha vissuto con grande riservatezza la sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, 27 anni, con cui è stato insieme per ben 4 anni prima della rottura. Ora il rampollo della famiglia produttrice di armi è il nuovo compagno di Melissa Satta, 38 anni. E la De Lellis? A guardare il suo profilo Instagram si sta rilassando in un resort ad Atene, in Grecia, in compagnia di Cecilia Rodriguez, 34 anni, ed Ignazio Moser, 31 anni, presto sposi.