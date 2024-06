Ultimo diventa papà con Jacqueline la reazione di nonna Heather Parisi

Un periodo di gravidanze uno dietro l’altra per il mondo della musica. Stando a quanto annunciato dal gossip creator Alessandro Rosica su Instagram il cantante Ultimo diventa papà: la sua attuale fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo è incinta. I fan più accaniti del cantautore romano lo avevano già intuito dal video dell’ultimo singolo Altrove in cui appare anche la figlia di Heather Parisi. Niccolò Moriconi in un frame dá alla fidanzata un bacio sulla pancia. Addirittura tra i fan della voce de Il Ballo delle Incertezze c’è chi se lo sentiva che era in arrivo un figlio perché aveva annunciato un anno di pausa da tour e concerti per il 2025. Alessandro Rosica ha rivelato anche ulteriori dettagli sia sul lieto evento che sulla reazione alla gravidanza della figlia da parte di Heather Parisi. In un post su Instagram l’esperto di gossip ha aggiunto come postilla a corredo della notizia che Ultimo diventa papà di un maschio, fiocco azzurro dunque per loro. Rispondendo, invece, ai commenti degli utenti sotto la news di gossip sulla futura paternità del cantautore romano ha anche parlato della ballerina americana. Jacqueline, 24 anni, è incinta e ci si chiedeva la reazione della madre Heather Parisi al suo diventare nonna a 64 anni. Per chi non lo sapesse i rapporti tra la ballerina ex giudice di Amici e la sua secondogenita avuta con il metodo Giovanni Di Giacomo non sono mai stati idilliaci, o quantomeno totalmente chari. La fidanzata di Ultimo in passato aveva detto di non sentire più la madre da molti anni, pronta la replica piccata della show girl di Cicale che aveva definito questa dichiarazione solo una trovata acchiappa like per Instagram. Secondo Rosica la reazione di Heather Parisi alla figlia Jacqueline incinta è stata (cit) “non voler vedere il bambino neanche morto”. Nel marzo scorso in un’intervista a Belve si era intuito che Heather Parisi non parla con le figlie perché aveva finto di non conoscere Ultimo, pur negando di essere in cattivi rapporti con le sue creature. La fidanzata del cantautore de I Tuoi Particolari aveva replicato definendo la ballerina una madre assente.

Potrebbe interessarti anche: Heather Parisi marito attuale chi è Umberto Maria Anzolin

Ultimo e Jacqueline la storia d’amore

Jacqueline 24 anni e Ultimo 28 anni stanno insieme da quattro anni. Si sono conosciuti nel 2020 su Instagram e a fare il primo passo è stato Niccolò. L’ha contattata facendo una battuta sulla sua giacca, creata da lei, con il disegno di una chitarra. Il primo appuntamento è stato a Roma, a Trastevere, seduti su una panchina con birretta alla mano. Hanno parlato tantissimo, una notte davvero magica perché si sono innamorati senza scambiarsi nemmeno un bacio a stampo. Poco dopo il cantautore ha raggiunto la figlia di Heather Parisi in America, a New York dove studiava il corrispettivo di Belle Arti in Italia. Tra le prime apparizioni di coppia dopo l’ufficialità la laurea dell’attrice. Oggi Jacqueline e Ultimo diventeranno genitori, papà e mamma davvero giovanissimi.