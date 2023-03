Heather Parisi marito attuale chi è Umberto Maria Anzolin

Chi è Umberto Maria Anzolin attuale marito della showgirl Heather Parisi: la polemica per il trasferimento in Asia

Heather Parisi è sposata con Umberto Maria Anzolin che è il suo terzo marito. Sicuramente una delle grandi icone della televisione italiana è stata spesso al centro del gossip. Nella vita della showgirl, infatti, ci sono state diverse storie importanti. La soubrette nata a Los Angeles e il suo marito attuale si sono conosciuti circa 16 anni fa, come ha ricordato la showgirl con un post su Instagram qualche mese fa, e insieme hanno avuto due figli: i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria nati nel 2010. Nel 2013 Heather Parisi e Umberto Maria Anzolin sono poi convolati a nozze, spostandosi a vivere a Hong Kong, probabilmente a causa del lavoro dell’uomo, che è un imprenditore attivo nel campo dell’import-export. Il trasferimento a Hong Kong dei due, in realtà, al tempo ha fatto molto discutere, perché diverse indiscrezioni parlavano di una fuga per risolvere alcuni problemi, sempre legati all’ambito lavorativo, che il marito di Heather Parisi ha avuto in Italia, ma la showgirl ha sempre rigettato questa idea, difendendo la spontaneità della loro scelta di spostarsi in Oriente, definendo il trasferimento a Hong Kong un sogno diventato realtà. Per il resto, di Umberto Maria Anzolin sappiamo che è originario di Vicenza e che prima del trasferimento in Asia gestiva la conceria di famiglia, non ci sono ulteriori notizie considerando che il terzo marito di Heather Parisi non è fa parte del mondo dello spettacolo ed è una persona molto riservata. Sui canali social della showgirl, però, possiamo vedere molte foto dei due sposi, che spesso si mostrano felici e sorridenti e condividono attimi della loro vita quotidiana.

Heather Parisi marito Di Giacomo

Come detto, Umberto Maria Anzolin è il terzo marito di Heather Parisi. Prima di sposarsi con l’imprenditore vicentino, la showgirl è stata prima sposata con Giorgio Manenti e poi, dopo il divorzio col padre di Rebecca Jewel, la cantante di Cicale ha intrapreso una relazione con il medico Giovanni Di Giacomo, con cui nel 2000 Heather Parisi ha avuto la sua seconda figlia: Jacqueline Luna, celebre nel mondo del gossip per essere la fidanzata di Ultimo. Anche Giovanni Di Giacomo, secondo marito di Heather Parisi, è un uomo molto riservato e non appartenente al mondo dello spettacolo. Di Giacomo è originario di Piacenza e ha compiuto il proprio percorso di studi a Roma, laureandosi in Medicina all’Università La Sapienza, specializzandosi poi in Ortopedia e Traumatologia. Giovanni Di Giacomo si è costruito una grandissima carriera in campo medico ed è diventato un grande punto di riferimento nell’ortopedia, considerato uno dei più grandi specialisti nella chirurgia alla spalla. Possiamo vedere, da alcuni scatti su Instagram, che l’ex marito di Heather Paris ha un bellissimo rapporto con la figlia Jacqueline, che non manca di esprimere tutto il suo amore per il padre, mentre non è chiaro quali siano i rapporti tra il medico e la sua ex moglie, che però sembra essere lontana anche da sua figlia Jacqueline, con cui in passato c’è stata anche qualche polemica, ma immediatamente soffocata dalla ragazza che ha sempre cercato di evitare i riflettori nonostante la fama di sua madre. Non è chiaro quando Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo abbiano divorziato né perché, ma sappiamo che la showgirl ha poi ritrovato l’amore con Umberto Maria Anzolin nella seconda metà degli anni Dieci del Duemila.