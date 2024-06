Il mondo di Patty chi è Thelma Fardin e come è oggi

Il suo nome è tornato a circolare in queste ore, per una triste storia. Stiamo parlando di Thelma Fardin, una delle protagoniste della serie Il mondo di Patty, che tra il 2008 e il 2010 riscosse un enorme successo anche in Italia, venendo trasmessa su Disney Channel, dopo il grande clamore ottenuto in Argentina e in tutta l’America Latina. Nella telenovela per ragazzi, Thelma Fardin interpretava Giusy Beltrán, una ragazza molto fascinosa, carismatica e popolare, nonché una delle leader delle Popolari, il gruppo di cui fa parte anche la protagonista Patty. All’epoca della serie, l’attrice era ancora adolescente, essendo nata nel 1992. È stato però a quei tempi, quando aveva 16 anni di età nel 2009, che Thelma Fardin avrebbe subito uno stupro da parte di uno degli altri attori della serie argentina, ovvero Juan Darthes, che interpretava Leandro, il pediatra padre di Patty, che all’epoca era molto più grande di lei, aveva 45 anni. Giusy de Il Mondo di Patty ha denunciato il collega nel dicembre 2018, spiegando che il fatto era avvenuto in Nicaragua durante il tour de Il mondo di Patty. L’attore ha sempre negato le accuse, parlando in sostanza di una trappola da parte della Popolare. Dopo la serie Disney con Laura Esquivel, la carriera dell’attrice di San Carlos de Bariloche è proseguita, portandola ad apparire in varie serie televisive latinoamericane. Tra le più importanti ricordiamo Dance! La forza della passione (2011), in cui interpretava Renata, Soy Luna (2017), e Love Divina (2017), in cui torna a recitare accanto a Laura Esquivel, la protagonista de Il mondo di Patty. Thelma Fardin ha lavorato occasionalmente anche al cinema e a teatro, e ha pubblicato anche un libro di poesie. Nel 2019 ha avuto a che fare addirittura con la politica, presentendo un disegno di legge per regolamentare il lavoro artistico minorile in Argentina. Oggi Thelma Fardin ha 31 anni e, secondo le ultime voci del gossip, ha una relazione con Nicolás Riera, attore e cantante argentino di 39 anni. Continua a recitare ma la svolta della sua carriera è quella del passaggio a influencer attivista, sullo stile di Giorgia Soleri in Italia, facendo approvare una legge sull’interruzione volontaria di gravidanza.

Il mondo di Patty la reazione di Thelma Fardin alla condanna di Juan Darthes

Nel maggio 2023, Juan Darthés è stato assolto in primo grado, ma il 10 giugno 2024 è stato condannato in appello a sei anni di prigione, ora resta il terzo grado di giudizio per Leandro de Il Mondo di Patty. “Questo deve essere un messaggio di speranza per tutte quelle persone che ancora subiscono qualche tipo di abuso” ha dichiarato Thelma Fardin dopo la sentenza di ieri.