Fedez Tony Effe perché hanno litigato

Non è certo un periodo positivo per Federico De Lucia, in arte Fedez, 34 anni. Il noto rapper è al centro del gossip e conquista le prime pagine dei giornali un giorno sì e l’altro pure. E sempre per un motivo differente. Stavolta non si tratta di Chiara Ferragni, 37 anni, ma del suo rapporto con Tony Effe, 33 anni, rapper proprio come lui. I due sono legati da una lunga amicizia – o, forse, è meglio utilizzare tempi verbali al passato – ma sembra proprio che vi sia stata una rottura netta. A Milano, qualche settimana fa, l’ultimo avvistamento dei due insieme, poi l’indizio che al giorno d’oggi, quello dove i social la fanno da padrone: Fedez e Tony Effe hanno smsso di seguirsi. Una situazione che ha mandato in allarme tutti i fan dei due rapper. Il party per il lancio di Icon, album di Tony Effe, è stata l’ultima occasione in cui Fedez è stato visto accanto a Tony Effe poi il “defollow” sui social e nessuna apparizione in pubblico per i due. Già, ma a cosa sarebbe dovuto il litigio? Pare proprio che che sia colpa di una donna famosa. E si tratterebbe di Taylor Mega, 30 anni, influencer ed ex fidanzata di Tony Effe per diversi anni, dal 2017 al 2021. Ed ora sembra proprio che non sia indifferente a Fedez. Addirittura, come spiega Dagospia, Fedez non farebbe altro che parlare in continuazione della donna anche se al momento sembra essere impegnato e felice con la modella Garance Authié, 20 anni, con cui farebbe coppia fissa da qualche settimana ormai. Intanto negli ultimi giorni il rapper ha fatto preoccupare i suoi fan per un malore: è stato lo stesso rapper, poi a spiegare come il piccolo problema sia stato già risolto.

Chiara Ferragni Tony Effe e la frecciata di Taylor Mega

L’intreccio, però, potrebbe essere ancor più complicato. Da settimane, infatti, si vocifera di un flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe, il rapper romano. E potrebbe essere anche questa situazine la causa scatenante del litigio tra Fedez e Tony Effe. Il rapper romano, infatti, da diverse settimane commenta e mette like ai post della Ferragni. E’ da maggio che circola questo rumors e molti li avrebbero visti anche a cena a Forte dei Marmi in uno degli ultimi week end. Dal punto di vista temporale è quindi una situazione antecedente alla prima visione in pubblico di Fedez con Garance Authié. La liasion con la modella francese sembra andare proprio a gonfie vele, considerato come Fedez e la bellissima nuova compagna abbiano trascorso un romantico week end a Milano. Tutti felici e contenti? Non proprio, perché Taylor Mega non avrebbe gradito questa nuova situazione tanto da sbottare attraverso una storia Instagram. “Sentiti ridicola” il commento dell’influencer friulana che ha così storpiato lo slogan sul coprispalle della Ferragni esibito nel Festival di Sanremo del 2023.