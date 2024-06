Samuele Piscina chi è fratello di Andrea Piscina: un politico

Due fratelli giovani e “sistemati” (come direbbe mia nonna) i Piscina. Fronte cronaca lo speaker di RTL 102.5 è stato accusato di fatti gravi che lo hanno portato alla sospensione cautelativa in radio. Secondo le accuse sarebbe stato in possesso di materiale pedopornografico e compiuto violenza sessuale su bambini. Fronte gossip interessa il legame di parentela tra la voce del programma radiofonico i Nottambuli e un noto politico della Lombardia. Come riportano i media Andrea Piscina e Samuele Piscina sono fratelli e vivrebbero a una manciata di metri di distanza nel capoluogo lombardo. Nato a Milano nel 1990, ha iniziato a fare politica a 15 anni in quota Lega. Di pari passo terminato il Liceo, Samuele Piscina ottiene la Laurea in Scienze Politiche, ramo internazionale, completando il suo percorso di studi senza mai abbonare la politica. Nella sua biografia ufficiale il fratello di Andrea Piscina, speaker radiofonico di RTL 102.5, si definisce uno strenuo difensore di deboli, periferie e legalità senza tralasciare storia e tradizioni milanesi. Samuele Piscina oggi è Consigliere Comunale per la Lega, dopo aver fatto la gavetta in Municipalità 2. È molto apprezzato per il suo operato anche all’interno stesso del partito, è da un anno Capogruppo Lega per la Città Metropolitana di Milano. Non risulta che il consigliere della Lega al Comune del capoluogo lombardo abbia moglie e figli o una fidanzata. Il suo profilo Instagram @samu.piscina è prettamente professionale e sa poco di vita privata. I più ricordano il politico per delle polemiche scoppiate qualche mese fa. Il fratello di Andrea Piscina è quel Samuele che attaccò i trans di Via Padova per un episodio in particolare. Non ci riferiamo all’episodio del maggio scorso, il video con le manganellate della polizia municipale a una trasngender. Si parlò all’epoca (maggio) di presunte molestie ad un bambino fuori scuola e ad escandescenze che hanno portato gli agenti ad utilizzare il manganello. I primi di marzo durante una seduta del Consiglio Comunale, Samuele Piscina parlò di trans che sputavano sangue infetto sugli agenti scatenando un vespaio di polemiche. Qualche giorno dopo fece le sue scuse alla categoria trans se si se era sentita offesa per la mistificazione hiv omosessualità. Il consigliere comunale leghista ha detto di aver riportato un episodio realmente visto da lui, accaduto nei giardini di via Mosso, in zona via Padova.

Samuele Piscina e Andrea la vita privata

Come per il fratello Samuele è difficile trovare informazioni sulla vita privata di Andrea Piscina. Il 26enne milanese è speaker a RTL 102.5 da circa 3 e mezzo, in diversi ruoli. Non si ci sono mai stati gossip sul suo conto nè flrt con colleghe o vip resi noti. Probabilmente è single perché non si è mai parlato di fidanzata nemmeno in queste ore in cui sono state diffuse le accuse di pedopornografia e violenze sul suo conto