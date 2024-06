Fedez ricoverato oggi: cosa è successo e cosa c’è di vero

Non c’è pace per Federico Lucia, in arte Fedez, 34 anni. Negli ultimi giorni è di fatto sparito dai social: un’assenza quasi inusuale per lui che ha messo in allerta tutti i fan. Si teme per le sue condizioni di salute anche perché sui social è circolata la notizia di un nuovo rcovero in ospedale, stavolta al San Raffaele di Milano. Alessandro Rosica, l’Investigatore Social, su Instagram ha rivelato come fonti che lavorano nel nosocomio meneghino lo abbiano informato di questo nuovo ricovero. “Fedez sta male e credo che per un po’ non lo vedremo sui social. Non è facile uscirne, ha avuto un brutto male” ha poi aggiunto svelando come accanto a lui vi siano la famiglia ed Eleonora, la sua assistente. I motivi, tantomeno i dettagli che l’hanno portato al ricovero, però, non sono stati resi noti. Un ricovero che, secondo il suo entourage, non vi sarebbe mai stato. La smentita ufficiale è arrivata attraverso le colonne del settimanale “Oggi”: “E’ una bufala la notizia del ricovero di Federico”. Anche lo scorso maggio si diffusero voci circa un suo ingresso in ospedale, smentite, in quell’occasione, dallo stesso rapper che sui social aveva invece ammesso di aver avuto un piccolo problema. I fan, intanto, temono per le condizioni di salute del rapper che nel 2022 ha superato un tumore al pancreas.

Il rapper, negli ultimi mesi, è stato al centro di un vero e proprio caso mediatico: una bufera di fatto iniziata con il divorzio da Chiara Ferragni, 37 anni, lasciata forse nel momento di maggiore bisogno da parte della donna, al centro dello scandalo per il pandoro-gate. Ha preparato le valigie ed è andato via, anche per paura che la tempesta mediatica che ha colpito la consorte potesse travolgere anche lui. L’addio alla Ferragni, quindi, con un divorzio multimilionario – chiesti dall’influencer ben 40 mila euro al mese di mantenimento per i figli – e dispetti reciproci tra vendette di varia natura ma anche la nuova fiamma con cui è stato fotografato a più riprese: la bellissima modella francese Garance Authié, 20 anni, con cui farebbe coppia fissa ormai da tempo. Da Los Angeles, al Coachella Festival dove si sarebbero conosciuti – lì dove Fedez conobbe anche la Ferragni nel 2006 – all’invito al GP di Montecarlo fino ai pranzi da Bulgari ed alle cene da Cracco a Milano, ristorante che ha visto per l’ultima volta cenare insieme Fedez e la sua ormai ex moglie. Anche Chiara Ferragni, però, avrebbe una nuova fiamma: non si tratta del rapper Tony Effe, 33 anni, ma di un giovane ortopedico 31enne che lavora all’Humanitas di Milano. I due, grazie ad amici in comune, si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, con la frequentazione che pare stia proseguendo senza intoppi.