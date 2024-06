Sylvinho moglie e figli allenatore Albania: la vita privata

Il sex symbol degli Europei 2024 non è un attaccante e nemmeno un difensore bensì l’allenatore dell’Albania. Conosciuto come Sylvinho, nome completo di Sylvio Mendes De Campos Junior, ha 50 anni ed è originario del Brasile, è nato infatti a San Paolo il 12 aprile 1974 sotto il segno dell’Ariete. Se l’elenco dei trofei vinti in carriera e delle squadre in cui ha giocato è il solito noioso copia e incolla, di certo più interessante è la sua vita privata e soprattutto se oggi è ancora sposato oppure ha una vita sentimentale burrascosa. Sylvinho ha giocato nell’Arsenal, nel Barcellona e nel Manchester City mentre da allenatore è stato assistente di Roberto Mancini all’Inter prima di iniziare la sua carriera da solista. Alto 1.72 m e fisico atletico, le fan rimarranno deluse, oggi Sylvinho allenatore dell’Albania a Euro 2024 ha una moglie Lucie e due figli, Taty, la primogenita 20enne, e Tiago, nato qualche anno dopo la sorella. Sylvinho sbarca in Premier League all’Arsenal nel 1999 lasciando definitivamente la sua terra d’origine, il Brasile. Aveva 25 anni era sposato con Lucie sua coetanea conosciuta da ragazzino tra i banchi di scuola. In diverse interviste Sylvinho ha parlato di sua moglie con delle parole bellissime dicendo che gli è sempre stata accanto e l’ha seguito ovunque facendo funzionare a dovere la loro famiglia. Di lavoro infatti Lucie si è sempre dedicata ai suoi figli e oggi a 50 anni si gode il successo del marito, che non è mai mancato. Vincitore di due Champions League non ha mai brillato in Nazionale perché nel suo ruolo c’era già una leggenda del calcio come Roberto Carlos. Un po’ a sorpresa invece è diventato allenatore dell’Albania e infatti in questa sua avventura non è stato seguito dalla sua famiglia come in passato, a riprova di una sorta di salto nel vuoto di un’occasione che può essere un tentativo di sfondare come allenatore di una nazionale piuttosto che di un club.

Sylvinho un amore mai spento per la moglie Lucie

Il ruolo da ct permette a Sylvinho di poter stare paradossalmente più vicino a sua moglie e ai suoi figli visto che Lucie vive in Portogallo, Taty a Madrid e Tiago con sua madre quando non è impegnato all’università che frequenta con assiduità. La figlia di Sylvinho, Taty, è una nota blogger e influencer di viaggio mentre suo fratello Tiago è calciatore non professionista e milita nella squadra dell’università di Washington in North Carolina che frequenta come studente. Scampoli della vita privata di Sylvinho vengono spesso immortalati dalla figlia che ogni qualvolta i genitori la vanno a trovare nella capitale iberica posta sul suo profilo Instagram @tatymendes foto e video dei genitori. L’amore per Lucie è diventato virale nel mondo del calcio sempre tramite un video condiviso da Taty Mendes. La figlia dell’allenatore dell’Albania ha fatto girare in Brasile, terra d’origine della sua famiglia, Spagna, dove ha giocato il padre, e Albania, dove lavora attualmente, un tenero momento di famiglia. In un bar Sylvinho e Lucie si scambiano un bacio a suggellare una relazione che dura da oltre 30 anni.