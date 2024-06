Flaminia Appolloni chi è fidanzata di Scamacca Instagram e nuovo amore

C’è una stella che brilla nel mondo del calcio italiano e non in campo: si tratta di Flaminia Appolloni, 26 anni, fidanzata di Gianluca Scamacca calciatore sulla cresta dell’onda. Per chi giustamente non lo conoscesse perché più affine al gossip che al pallone, è un attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana impegnata agli Europei di calcio 2024. Nata a Roma il 7 dicembre 1998 sotto il segno del Sagittario, anche se la fidanzata di Scamacca ha il fisico giusto per poterlo fare non è un’influencer, nemmeno una ex velina e non ruota attorno al mondo dello spettacolo. Dopo aver frequentato il liceo, Flaminia Appolloni come titolo di studio ha una laurea e un master. Infatti in soli quattro anni si è laureata in Scienze Politiche presso il Link Campus e successivamente si è specializzata in Criminologia presso l’Università Telematica Pegaso. Non ha mai fatto parlare di sé se non per un episodio di qualche tempo fa che riguarda un presunto tradimento nei suoi riguardi da parte dell’attaccante della Nazionale Italiana. Tra le passioni di Flaminia Appolloni lo sport, i viaggi e il suo forte legame con i suoi genitori. Si vocifera che Scamacca abbia conosciuto la sua fidanzata già tra i banchi di scuola perché proverrebbero dallo stesso quartiere di Roma, Fidene periferia Nord della Capitale. Tornando al gossip Fabrizio Corona aveva rivelato che Flaminia Appolloni aveva comprato un video su un suo sito per poter vedere i dettagli del suo fidanzato con un’altra. Secondo l’esperto del settore sarebbe anche arrivata la rottura e un matrimonio, già organizzato, saltato per la coppia. Il profilo Instagram della fidanzata di Scamacca è @flaminiappolloni e in effetti sui social non ci sono foto di coppia. A confermare che stanno ancora insieme è stata la stessa 26enne romana con un post dedica a seguito della vittoria dell’Europa League dell’Atalanta dove gioca Scamacca.

Flaminia Appolloni una wag differente

Siamo abituati a vedere sui social foto, video, dettagli delle fidanzate dei calciatori. Sono loro stesse ad avere questa bella voglia di informare i loro followers su ogni piccolo spostamento e soprattutto sul loro fisico che sempre perfetto non viene mai censurato, anzi condiviso. Un tempo erano veline o aspiranti tali, ora sono influencer la maggior parte delle wags italiane. Flaminia Appolloni si distingue da tutto ciò perché criminologa e molto riservata sui social. A prescindere dal tradimento presunto che avrebbe portato la fidanzata di Scamacca a cancellare gran parte delle foto di coppia, la donna non si è mai esposta e ha pubblicato pochissimi scatti per preservare la sua vita privata. Dai social sappiamo che Flaminia Appolloni e Gianluca Scamacca hanno un nuovo amore un piccolo bassotto, un dettaglio che racconta bene la loro passione per gli animali e la voglia di costruire insieme qualcosa di importante. Una piccola curiosità riguarda Giulia Proietti, sorella di Scamacca da parte di madre, che spesso viene confusa come fidanzata del calciatore. La ragazza fa l’influencer.