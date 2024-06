Royal Family tradimento con l’ex cognato: il retroscena clamoroso

Gli scandali a corte catalizzano, fin dalla nascita della monarchia, grande curiosità nei sudditi. Scoprire i segreti più reconditi di chi governa, siano essi uomini o donne, sovrani o principesse, è sempre di grande attualità, ancora oggi. E non è un caso come la monarchia inglese sia perennemente sotto l’occhio attento e clinico delle riviste e dei siti specializzati di gossip. Le bravate di Harry, 39 anni, in età adolescenziale, i tradimenti di Re Carlo, 75 anni, ma anche il caso Epstein in cui era coinvolto il principe Andrea. E, in epoca più recente, sono ovviamente Harry e Meghan, 42 anni, ad attiare la più completa attenzione dei media. Il rapporto dei due coniugi con il resto della Famiglia Reale, la decisione di vivere a Los Angeles, negli Stati Uniti e di tagliare i ponti con tuttò che riguarda gli impegni di corte ancora oggi turba gli inglesi che hanno ribattezzato con il termine “Megxit. Se a Buckingham Palace si piange, con gli scandali all’ordine del giorno, a Madrid di certo non si ride. Da mesi i giornali spagnoli si chiedono se davvero la regina Letizia, 51 anni, abbia tradito Re Felipe VI, 56 anni. La Casa Reale di Spagna naturalmente tace ed attende che la tempesta si diradi ma intanto hanno un eco assordante le parole di Jaime Del Burgo, 53 anni, ex cognato della regina, marito dal 2012 al 2016 di Telma Ortiz, 50 anni, sorella di Letizia. Un nuovo libro racconta infatti di un Re devastato dai tradimenti continui della consorte che, invece, sarebbe manipolatrice e fredda, così come viene descritta da Del Burgo, che oggi vive a Londra con la seconda moglie, Lucia Dìaz Liljestrom, 39 anni. L’uomo ha rivelato come la relazione abbia avuto inizio nel 2000 e sia durata quattro anni, fino al matrimonio con l’attuale sovrano avvenuto il 22 maggio 2004. Una sorta di “secondo tempo” nel 2010 prima dell’addio definitivo nell’agosto successivo, con una telefonata.

Potrebbe interessarti anche: Kate Middleton le condizioni: come sta la principessa

La Regina Letizia ha tradito Re Felipe VI di Spagna: cos’è successo

Il vaso di Pandora si è scoperchiato lo scorso dicembre, con diversi tweet scritti dall’imprenditore Jaime De Burgo poi rimossi prontamente. Il temore però era eloquente ed ancora oggi chiaro a tutti: era l’amante della sovrana. Come se non bastasse, Del Burgo ha anche svelato particolari roventi, come la volontà di Letizia di scappare – nonostante fosse sposata – con l’amante negli Stati Uniti e di avere un figlio attraverso una madre surrogata. Del Burgo, che non ha mai portato prove a suffragare queste sue tesi, lo scorso maggio è tornato alla ribalta spiegando come produrrà addirittura un film Tv e documentario della durata di otto episodi che vedrà la luce nel 2025. Un libro – anzi, due per la verità – sulla vicenda sono stati già pubblicati: nel novembre del 2023 “Letizia y Yo” (Letizia ed Io) redatto da Jaime Peñafiel, giornalista, e poi “Los Silencios de Letizia” (I Silenzi di Letizia) che se da un lato entra nei dettagli della relazione tra la Regina e Del Burgo, dall’altro fa un ritratto della sovrana decisamente imbarazzante. Nel libro viene infatti descritta come immatura dal punto di vista emotivo, fredda ed indistruttibile ma anche manipolatrice ed infedele con un carattere passivo-aggressivo che avrebbe reso ai minimi termini tutti i rapporti con la famiglia reale spagnola, inclusa la Regina emerita Sofia, 85 anni. E Felipe? Conscio di tutti i tradimenti e degli appuntamenti della consorte – per ragioni di sicurezza viene informato degli spostamenti della donna – sarebbe distrutto moralmente.