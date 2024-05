Kate Middleton le condizioni: come sta la principessa

Le condizioni di salute di Kate Middleton, 42 anni, tengono in ansia l’intero Regno Unito: la principessa, lo scorso marzo, aveva annunciato di essere malata di cancro ed aver iniziato le cure chemioterapiche. Da allora massimo riserbo da parte della Casa Reale sulle sue reali condizioni. Niente più impegni ufficiali pubblici e pensiero esclusivamente dedicato al tornare presto in buona salute. Nelle scorse ore si era diffusa la voce di una sua partecipazione alla Colonel’s Review, parata che si terrà l’8 giugno. L’annuncio era arrivato dal ministero della Difesa britannico che aveva confermato la partecipazione della principessa del Galles salvo poi ritirare l’annuncio. Non è ancora tempo per Kate di ritornare agli impegni pubblici e con ogni probabilità passeranno diversi mesi prima che Kate possa tornare a svolgere i suoi ruoli. Il Daily Mail svela che potrebbe tornare già in autunno in pubblico ma non vi sono conferme e tutto lascia pensare come difficilmente la rivedremo prima del nuovo anno. La Principessa, infatti, non ha alcuna fretta di tornare a lavorare ed è concentrata solo sulla sua completa guarigione. Solo quando avrà avuto il via libera dal team medico che la sta seguendo in questi mesi, allora ritornerà pienamente a regime. E’ dal giorno di Natale che Kate non partecipa ad un impegno pubblico ufficiale. Secondo fonti vicine alla Principessa, sarebbe stato superato il punto critico del trattamento e le condizioni sono in miglioramento. Sta tollerando bene i farmaci che sta assumendo e c’è grande sollievo da parte dei famigliari, in primis il marito William, 41 anni.

Potrebbe interessarti anche: Fedez S3exy Shop testo e significato: analisi dissing a Chiara Ferragni

Cosa sono il Colonel’s Review e il Trooping the Colour

La Colonel’s Review si svolgerà a Londra il prossimo 8 giugno ed è una parata militare. Un evento cerimoniale in cui il Principe William, a cavallo, fa un’ispezione e passa in rassegna le truppe. Può essere identificato anche come una sorta di prova generale in vista del “Trooping the Colour” in programma una settimana dopo, il 15 giugno. Durante la Colonel’s Review è solita partecipare anche la Principessa Kate che, essendo colonnello in capo delle Guardie Irlandesi, si esibisce nel saluto militare. La Middleton, in questa cerimonia, sarà sostituita da James Bucknall, tenente generale nonché ex comandante dell’Allied Rapid Reaction Corps che dal 2009 partecipa alle parate in onore del compleanno del Sovrano. Nel Trooping the Colour il Re Carlo III, 75 anni, ispeziona i soldati insieme alla regina consorte. L’anno scorso lo fece a cavallo mentre stavolta, a causa delle sue condizioni di salute, lo farà dalla Ascot Landau, la sua carrozza. Buckingham Palace ha confermato la presenza del sovrano e reso noto il percorso: si arriverà alla Horse Guards Parade di Whitehall, nel cuore di Londra e tornerà poi a palazzo dove affacciandosi dal balcone il resto della famiglia reale si unirà ai festeggiamenti.