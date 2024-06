Filippo Inzaghi figli: quanti ne ha e con chi

Filippo Inzaghi, 50 anni, è stato tra gli attaccanti più prolifici ed iconici che il calcio italiano abbia mai avuto. Incetta di trofei per l’ex bomber che con la maglia del Milan e dell’Italia ha pressocché vinto tutto, da scudetti a Champions League fino al Mondiale del 2006, trofei vinti da protagonista assoluto. Intrapresa la carriera di allenatore, alterne le fortune: nell’ultima stagione è arrivato l’esonero con la Salernitana ma è già pronto per una nuova avventura. Allenerà il Pisa in Serie B, una categoria che conosce benissimo: con il Benevento, nella stagione 2019/2020 ottiene la promozione vincendo il torneo con sette turni di anticipo, stabilendo un vero e proprio record per il campionato cadetto, a cui va aggiunto quello del numero di punti nel toneo a 20 squadre, miglior attacco e difesa. Scapolo d’oro ma anche fidanzato d’Italia per molti anni, anche la vita privata di Filippo Inzaghi è ora più che stabile: l’ex centravanti è ormai felice con la moglie Angela Robusti, 34 anni, da cui ha avuto due figli: il primogenito Edoardo, che a breve compirà 3 anni (nato il 24 ottobre 2021) ed Emilia che il 21 marzo scorso ha compiuto il suo primo anno di età. E l’ex attaccante, proprio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera tempo fa, ha raccontato del suo amore per Angela Robusti. “Ho capito subito che era la donna della mia vita quando l’ho vista” ha ammesso il tecnico spiegando come i figli siano stati poi un desiderio naturale: “Sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato troppo” ha ammesso spiegando, però, come non sarebbe stato possible ciò senza la sua attuale consorte.

Filippo Inzaghi matrimonio: ospiti location e white party

Filippo Inzaghi ha coronato il suo sogno di matrimonio ieri a Formentera, sposando Angela Robusti: l’isola spagnola è una sorta di luogo speciale per la coppia che si reca alle Baleari in vacanza. Il 24 giugno a Salerno, invece, è la data in cui i due confermeranno in Italia il loro legame. Circa 200 ospiti, la coppia ha accolto tutti gli invitati il giorno prima delle nozze. E, manco a dirlo, lunga la lista di ex calciatori presenti: da Christian Vieri, 50 anni, a Massimo Ambrosini, 47 anni, fino a Giuseppe Pancaro, 52 anni e Pasquale Foggia, 41 anni. Naturalmente presente anche il fratello Simone Inzaghi, 48 anni, e le amiche della sposa che pure erano state protagoniste all’addio al nubilato ad Ibiza della wedding planner. La coppia ha organizzato il matrimonio nei minimi dettagli ed il giorno prima delle nozze hanno dato vita ad un white party: in un locale affittato per intero festa con canti e balli fino a tardi, con futuri sposi ed ospiti tutti a rispettare il dress code del colore bianco. Smocking bianco scelto dall’ex bomber che in consolle ha dato il meglio di sé accanto al dj. Vestito simil abito da sposa, invece, per la Robusti.