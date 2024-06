Gangs of Galicia finale spiegato: non è come sembra

Ma cosa c’è da capire del finale Gang Of Galicia di Netflix? Molto, visto che l’ultimo episodio lascia molti punti oscuri e apre ad una seconda stagione. È uno dei prodotti più interessanti tra quelli usciti di recente sulla nota piattaforma streaming: stiamo parlando di Gangs of Galicia, una nuova serie spagnola con protagonisti Clara Lago e Tamar Novas, che in sette episodi ci porta in un nuovo sottobosco criminale. Ana (Lago) è una giovane avvocatessa di successo a Madrid che apprende la notizia dell’assassinio del padre Jorge, restando sconvolta. Ma il tragico evento finisce per scoperchiare segreti inconfessabili: l’uomo era infatti un collaboratore di giustizia che in passato aveva permesso alla polizia di arrestare il narcotrafficante galiziano José Padin. Per questo motivo, Ana decide di andare nella cittadina di Cambados, in Galizia, per scoprire tutta la verità e ottenere giustizia per il genitore. Un crime ispirato a fatti realmente avvenuti, quelli delle vicende attorno alla discussa mafia galiziana, al centro anche di altri prodotti televisivi. Il più noto è senza dubbio la serie Fariña, prodotta nel 2018 dall’emittente iberica Antena 3 e disponibile alla visione in Italia su Amazon Prime Video. Nel corso della sua rincorsa alla vendetta, Ana finirà però per stringere un forte legame di Daniel, il figlio di José Padin, attualmente in carcere, e l’uomo che adesso gestisce gli affari della potente famiglia criminale. Mistero, criminalità e amore si intrecciano in Gangs of Galicia, una serie con numerosi colpi di scena nell’ultimo episodio, in cui niente è davvero come sembra. Se ne accorge infatti Ana, convinta che il responsabile della morte del padre sia stato José Padin. Invece, la giovane donna scoprirà che le cose sono molto più complicate di così: l’idea di uccidere l’uomo che aveva tradito il vecchio gangster era in realtà di Daniel, che voleva vendicarsi che lo sgarbo fatto da José Silva al proprio genitore, quando lui era solo un bambino. Gangs of Galicia finisce con Daniel che non è il vero assassino del padre del personaggio interpretato da Clara Lago. Non ha fatto in tempo a ordire l’omicidio, dato che Padin, probabilmente per proteggere il figlio, ha mandato dei sicari colombiani sulle tracce del suo vecchio luogotenente. Alla fine, Daniel viene comunque arrestato, dopo che Marco ha rivelato alla polizia la sua posizione. Quando la incontra, Daniel dice ad Ana di sapere che non è stata lei a tradirlo, anzi l’avvocata aveva provato ad avvertirlo che c’era una spia tra i suoi uomini.

Gangs of Galicia il finale alternativo

I due si rivedono tre mesi dopo l’arresto, e l’amore tra loro è ancora forte, nonostante tutto: Ana rivela a Daniel di aspettare un figlio da lui. Lui teme che la donna incinta lo odi, dato che aveva cercato di ucciderne il padre, ma per l’avvocata l’uomo è a sua volta una vittima delle circostanze in cui è nato e cresciuto, e si dice convinta che, anche se Daniel avesse avuto la possibilità di uccidere suo padre, alla fine non avrebbe premuto il grilletto. Possibile che tutto finisca a tarallucci e vino? Sí. La spiegazione del finale di Gangs of Galicia dimostra che si può cambiare vita grazie all’amore. Ana non ha più sete di vendetta, Daniel una volta uscito di prigione vuole stare assieme a compagna e figlio. Attenzione però nella vera storia della serie Netflix diretta da Roger Gual non va proprio così. Il vero Daniel scontata la pena torna a fare il narcotrafficante, sarà così anche nella seconda stagione di Clanes?