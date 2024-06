Quando si sposa Cecilia Rodriguez: location e invitati

Un mese di giugno particolarmente intenso per i vip alle prese con i matrimoni. Poco più di una settimana fa abbiamo ammirato il super party di nozze di Diletta Leotta, 32 anni, e Loris Karius, 31 anni, durato addirittura tre giorni nella cornice del Therasia Resort, nella splendida Isola di Vulcano in Sicilia. Un parti pazzesco documentato ampiamente attraverso foto e social. E se il 6 luglio all’altare ci andrà Simona Ventura, 59 anni, e sposerà il suo Giovanni Terzi al Gran Hotel di Rimini, i due si sono lasciati andare al pre wedding tenutosi al Gadagames 57 di Milano. Domani, invece, il 30 giugno, nell’ultimo giorno del mese quindi, toccherà ad un’altra vip pronunciare il fatidico “sì”. Si tratta di Cecilia Rodriguez, 34 anni, ed Ignazio Moser, 31 anni. I due si sposeranno in Toscana, nella Villa Medicea La Fernanda, più precisamente in una frazione di Artimino, a Carmignano. Si tratta di una vera e propria location da sogno, ad oggi utilizzata per cerimonie ed eventi ma nata come residenza di caccia di Ferdinando I de’ Medici. La villa ha anche un soprannome curioso: è la “Villa dei cento camini” vista la gran quantità. Anche in questo caso, la festa sarà davvero super e durerà ben tre giorni. Oggi, sabato 29 giugno, una cerimonia solo con le famiglie, per realizzare un party esclusivo con gli affetti più cari della coppia al ristorante “La cantina del Redi”, per l’occasione prenotato in todo e schermato per impedire ai curiosi di sbirciare. Domani, invece, il clou della cerimonia con ben 200 invitati, mentre lunedì piscina a disposizione ed un brunch.

Cecilia Rodriguez matrimonio: il ruolo di Belen

Belén Rodriguez, 39 anni, la sorella di Cecilia, sarà naturalmente la damigella d’onore mentre Santiago e Luna Marì, i due figli della bellissima argentina, saranno i paggetti anche se è top secret il nome di chi dovrà portare le fedi. I testimoni, invece, saranno i fratelli degli sposi. Per la bella Cecilia, quindi, Jeremias Rodriguez, 35 anni, insieme ad un caro amico della futura sposa mentre accanto ad Ignazio vi saranno Francesca e Carlo Moser. Tra i tanti invitati, naturalmente oltre agli amici degli sposi, molti personaggi del mondo dello spettacolo, compresa l’influencer Giulia De Lellis, 28 anni (su Instagram ha pubblicato l’invito), che incontrerà l’ex fidanzato Andrea Damante, 34 anni, anche lui invitato. Presente anche Tananai, 29 anni, cantautore che delizierà tutti con i suoi brani. Cecilia ha scelto l’abito dell’Atelier Emé che ha vestito anche Diletta Leotta. La rivelazione della stessa argentina che su Instagram ha pubblicato alcuni scatti relativi alle sue visite all’interno dell’Atelier. Ovviamente, essendo la festa spalmata su più giorni, ci si aspettano diversi cambi d’abito.