Jaracanda Falck Caracciolo chi è ex moglie di Fabio Borghese parente di Agnelli

Che intreccio di grandi imprenditori e personalità di spicco del nostro Paese è stato il matrimonio della figlia di Milly Carlucci. Angela Donati ha sposato il principe Fabio Borghese, figlio di Alessandro, ex marito dell’imprenditrice Jaracanda Falck Caracciolo. Non si tratta di un parente dello chef di Quattro Ristoranti, la cui mamma è Barbara Bouchet. Stiamo parlando della famiglia di nobili romani, Villa Borghese vi dirà qualcosa. Non solo il marito della figlia della conduttrice di Ballando con le Stelle è anche pro nipote di Papa Paolo V. Il gossip oltre all’abito della sposa, e della mamma, e alla location del nobile matrimonio, impazza su due impertinenti curiosità. La prima è la differenza d’età di 20 anni tra la figlia di Milly Carlucci (38 anni) e suo marito Fabio Borghese (58 anni). L’altra è chi è e cosa fa oggi l’ex moglie di lui. Jaracanda Falck Caracciolo è di origini milanesi. Nata nella City il 19 agosto del 1972 sotto il segno del Leone ha oggi 52 anni. La mamma di Jaracanda è la giornalista e saggista Anna Cataldi, morta nel 2021 per le conseguenze di una caduta, che nella sua “seconda vita” di è dedicata alla beneficenza. Non a caso la madre dell‘ex moglie di Fabio Borghese è stata Ambasciatrice dell’OMS e dell’ECRE. Jaracanda è nata dalla relazione della Cataldi con l’editore Carlo Caracciolo ma è stata adottata da suo padre naturale molti anni dopo la sua nascita. Il cognome Falck dell’imprenditrice deriva dal primo marito di sua madre, l’acciaiere Giorgio. Per quanto riguarda il padre dell’ex moglie del marito della figlia di Milly Carlucci, anche in questo caso parliamo di un nobile. Carlo Caracciolo di Castagneto, per chi non lo conoscesse, discendeva dalla casata omonima, era il fratello di Marella Agnelli, moglie di Gianni, editore e fondatore di Espresso e Repubblica (insieme ad altri). Insomma tra genitori e zii di questo livello nobile e imprenditoriale italiano Jaracanda Falck Caracciolo non poteva che seguire con successo le orme famigliari.

Jaracanda Falck Caracciolo oggi lavoro e compagno

L’ex moglie di Fabio Borghese oggi è giornalista e ha quote nel Gruppo Espresso ed è CEO della sua holding. Un’altra curiosità su di lei, fronte gossip, riguarda sua madre: Anna Cataldi è stata sposata in seconde nozze con l’editore Urbano Cairo ed era ben inserita nel jet set internazionale. L’ex moglie di Fabio Borghese, con cui ha avuto tre figli India, Sofia e Alessandro, oggi è legata sentimentalmente ad un banchiere. Il compagno attuale di Jaracanda Falck Caracciolo è Gaetano Miccichè 73 anni presidente della divisione IMI di Intesa San Paolo.