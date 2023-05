Barbara Bouchet figli oltre Alessandro Borghese spunta Massimiliano

Barbara Bouchet ha due figli avuti con il marito Luigi Borghese: Alessandro e Massimiliano entrambi nel mondo della ristorazione

Tutti conoscono il figlio più noto di Barbara Bouchet, Alessandro Borghese lo chef tv più famoso d’Italia. In realtà spulciando la biografia della nota attrice di origini tedesche spunta un altro figlio Massimiliano Borghese detto Max. Il più piccolo della famiglia del volto delle commedie all’italiana non ama apparire ma è legato al fratello Alessandro anche per motivi che superano il legame di parentela. Nato nel giugno del 1989 a Roma il secondo figlio di Barbara Bouchet ha oggi 33 anni. Massimiliano è di origini tedesco napoletane dato che suo padre è l’unico marito di suo madre: l’imprenditore Luigi Borghese morto cinque anni fa causa di una brutta malattia.

Trascorre la sua infanzia nella Capitale con i genitori e il fratello, ma non ama la popolarità di riflesso ereditata d sua madre. In una delle sue rare apparizioni televisive, nel salotto di Barbara D’Urso di Domenica Live, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita privata. Il figlio più piccolo di Barbara Bouchet ogni volta che vedeva i paparazzi in giro per Roma, gelosissimo della sua bellissima mamma, cercava di coprirla dalle fotografie. Terminata l’adolescenza a Roma, sua città natale, ha già le idee chiare. Niente mondo del cinema o dello spettacolo per Massimiliano Borghese che si trasferisce dopo il liceo a Milano dal fratello Alessandro all’epoca già chef affermato. Studia bartending, inizia una lunga e intensa gavetta nel mondo dell’enogastronomia partendo dal basso.

Barbara Bouchet figli lavoro

Il suo primo lavoro è quello di tagliare il pane, poi cocktail dopo cocktail si specializza in questa professione diventano Bartender ma continuando a fare pratica al ristorante per poter apprendere anche l’importanza del contatto con i clienti e la responsabilità dell’avere in mano un’intera sezione dell’azienda famigliare. Oggi, dopo dieci anni, Max di lavoro fa il Chef De Range presso il ristorante “Il lusso della semplicità” di Milano di suo fratello Alessandro Borghese. Ovvero per chi non sapesse cosa faccia uno chef de rang è un direttore di sala. Il profilo Instragram del secondo figlio di Barbara Bouchet è @mxfese dove condivide spesso scatti del suo lavoro con vip e non che frequentano il locale. Non sappiamo se attualmente Massimiliano Borghese sia fidanzato, nel 2020 fa risultava legato sentimentalmente ad una bellissima ragazza di nome, Alessandra Mijatovic

Un caso di omonimia e non una delle figlie dell’allenatore scomparso prematuramente a causa di una leucemia. Massimiliano Borghese ha accennato al suo rapporto con il fratello Alessandro. Il noto chef e conduttore di diversi programmi televisivi a tema food come “Quattro Ristoranti” e “Celebrity Chef” è stato importante per la carriera del minore Max. Lo stesso secondogenito di Barbara Bouchet ha spiegato come partire da zero, con la gavetta, e costruirsi da solo mattone dopo mattone la sua vita professionale sia stato fondamentale per la sua formazione, non solo lavorativa ma anche umana, rendendosi fin da subito indipendente dai genitori ricchi e famosi