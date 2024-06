Matrimonio Cecilia Rodriguez insieme Giulia De Lellis e Andrea Damante FOTO

Gossip – Che Andrea Damante, tra i migliori amici di Ignazio Moser, fosse tra gli invitati al matrimonio dell’ex gieffino con Cecilia Rodriguez era scontato. Sinceramente sorprendente è stata la presenza alle nozze di Giulia De Lellis. Gli amanti del gossip ricorderanno che l’influencer romana è stata fidanzata per oltre due anni con Andrea Iannone ex di Belen Rodriguez sorella della sposa. Direte, è successo dopo la rottura tra la showgirl argentina e il motociclista, oggi legato alla cantante Elodie Patrizi, certo. Vero anche che la De Lellis e Iannone si sono conosciuti ad una cena dove c’erano anche Andrea Damante e Belen. Uno scambio di sguardi perché entrambi fidanzatissimi dichiarò all’epoca l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Insomma, sono suggestioni però questa volta un pizzico di razionalità gli inossidabili fan dei Damellis l’hanno avuta quanto hanno visto su Instagram le rispettive storie del dj e dell’amante del make up perché questo invito allargato da parte di Cecilia e Ignazio al loro matrimonio proprio non se lo aspettavano. Di recente Giulia De Lellis è stata la regina del gossip. Inizialmente ha fatto notizia la rottura con Carlo Beretta che nel giro di un mese dall’ufficialitá è già fidanzato con Melissa Satta, reduce anche lei da una bella storia naufragata con il tennista Berrettini. Di recente, invece, le ultime news di gossip sulla De Lellis ha corso su un doppio binario Giano del Bufalo e Tony Effe. Con il fratello antiquario della più nota Diana, per l’influencer romana sono state più polemiche che amore. Lei ha parlato di un flirt senza importanza rispondendo ad una domanda su Instagram, Giano Del Bufalo offeso ha postato lo screenshot di un messaggio whatsapp, un po’ da sottone, che aveva inviato alla sua ex frequentazione, dicendole in sostanza che non lo meritava. Qualche settimana dopo Giulia De Lellis è stata paparazzata a cena e in after per le vie del centro storico di Napoli con il trapper Tony Effe. Il cantante è in vetta alle classifiche musicali con la sua hit in duetto con Gaia dal titolo “S€sso e Samba”. Non solo, ha fatto parlare di sé per lo strano legame con Chiara Ferragni, ex moglie del suo non più amico Fedez. Insomma una calda estate per la mora influencer volto della pubblicità di Tezenis.

Matrimonio Cecilia Rodriguez le news su Giulia De Lellis e Andrea Damante

Oltre alla diretta interessata che ha ufficializzato su Instagram la sua presenza alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anche la gossip creator Deianira Marzano ha postato una segnalazione. Nella foto si vede chiaramente di spalle l’ex Uomini e Donne con un abito rosa trasparente e culotte. Chissà se al matrimonio di Cecilia e Ignazio Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati messi allo stesso tavolo, di sicuro hanno trascorso parecchio tempo insieme visto c’è una foto dove lei lo immortala con lo sposo. Non è una novità che tra i Damellis ci siano stati diversi tira e molla e un ritorno insieme ufficiale quanto la nuova rottura. Voci di corridoio hanno sempre detto che l’ex coppia era rimasta in ottimi rapporti e Fabrizio Corona lanciò la notizia, mai confermata, di un tradimento a Carlo Beretta e Elisa Visari da parte di Andrea e Giulia che non si sono mai dimenticati. Per questo la presenza tra gli invitati al matrimonio della sorella di Belen sia di Damante che della ex scelta a Uomini e Donne fa scalpore. Attenzione però, nonostante non ci sia mai stato questo gran rapporto, l’influencer e Cecilia hanno partecipato alla stessa edizione del GF Vip nel 2017, quella in cui conobbe il suo futuro marito Ignazio e la collega gieffina era ancora legata al Tronista. Inoltre è presente al matrimonio di Cecilia e Ignazio anche Tony Effe che a Giulia De Lellis ha prestato la sua giacca, e questa per i fan dei Damellis è una cattiva notizia.