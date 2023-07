Giulia De Lellis Andrea Damante insieme a Mykonos: cosa c’è di vero 

Giulia De Lellis e Andrea Damante s’incontrano a Mykonos: il siparietto social tra i due e cosa è successo in Grecia

L’estate è entrata nel vivo e i vip si godono le vacanze. Tra le mete che ogni anni vengono maggiormente prese di mira c’è sicuramente la Grecia, location di incontri galeotti. Qui, infatti, è avvenuto l’incontro tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, una coincidenza che non è sfuggita ai fan, che chiaramente, dati i trascorsi tra i due, si sono subito chiesti se ci fosse un ritorno di fiamma tra loro. Gli ex Damellis si sono incontrati per caso a Mykonos, d’altronde è una delle mete più frequentate per cui è anche plausibile fare degli incontri fortuiti e ogni anno capita che diversi influencer si ritrovino nella splendida isola ellenica. In questo caso, però, le coincidenze dei viaggi dei due ex fidanzati sono incredibili, perché Giulia De Lellis e Andrea Damante non solo si sono incrociati negli stessi locali, in particolare in un noto ristorante, ma hanno anche preso lo stesso aereo da Milano per arrivare a Mykonos.

Questo incontro ha riacceso un dibattito che era già caldo, perché anche qualche mese fa si era parlato di un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. L’episodio risale alla rottura tra il Tronista dj e la sua fidanzata, ormai da anni, Elisa Visari che concise con la scomparsa dai social di Carlo Beretta con la De Lellis. Il flirt fu prontamente smentito, con Damante che è tornato insieme con l’attrice. Anche sul caso Mykonos non sembra che ci sia nulla, anzi pare sempre più evidente che tra loro ormai è finita e non c’è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma come invece molti vecchi fan della coppia ancora si augurano. Dunque i Damellis non sono tornati insieme.

Giulia De Lellis Instagram

A scacciare questa ipotesi di un ritorno di fiamma ci sono anche le storie che Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram, che secondo molti fan rappresentano proprio delle frecciatine contro il suo ex. In particolare, ha fatto molto parlare la foto pubblicata dall’influencer in cui, tenendo in mano uno shot, ha commentato che lì i bicchierini sono più grandi delle facce umane. Un messaggio, secondo molti, rivolto proprio ad Andrea Damante, come a dire che lì sull’isola greca ci si può nascondere dietro uno shot per non farsi vedere, lasciando intendere, dunque, che l’incontro con il suo ex è stato prontamente evitato. Sin dai primi avvistamenti dei due a Mykonos entrambi i loro profili social sono stati presi di mira, ma per il momento, oltre a questa presunta frecciatina e gli scatti nello stesso ristorante, lo Zuma, non ci sono altre tracce di interazioni o di botta e risposta sui social.

Giulia De Lellis si sta godendo la vacanza in Grecia con le sue amiche, tra foto in costume con panorami mozzafiato a fare da sfondo e il concerto di Lana Del Rey, dove l’influencer è andata piena di entusiasmo. Anche Damante si trova in vacanza con i suoi amici e con la sua fidanzata, Elisa Visari, e si gode il mare e la natura di Mykonos e le sue serate imperdibili. Le vacanze dei vip, anche se siamo ancora all’inizio di luglio, stanno già calamitando l’attenzione del pubblico e sicuramente ancora per molto rimarrà alta l’attenzione intorno a Giulia De Lellis e Andrea Damante.