Lino Temptation Island 2024 che lavoro fa davvero: bugia grave

Lino Giuliano, partecipante di spicco di questa dodicesima edizione di Temptation Island si trova sommerso dalla polemiche non solo per il suo trasporto per la tentatrice Maika Randazzo. Il napoletano entrato all’Is Morus Relais in coppia con la fidanzata Alessia è nell’occhio del ciclone anche per ragioni che esulano strettamente dalle dinamiche del reality show dell’estate di Canale 5. La questione, molto discussa in queste ore, riguarda che lavoro fa Lino e la segnalazione forte sul fatto che abbia mentito al riguardo. Il concorrente napoletano con un fratello famoso neomelodico si è presentato alla corte di Filippo Bisciglia assieme alla fidanzata Alessia Pascarella, make up artist a cui è legato da una relazione che dura da quattro anni. Nella biografia breve per il video di Witty TV per Temptation Island 2024 Lino ha detto di fare come lavoro il barbiere, mentre secondo alcune segnalazioni arrivate alla gossip creator Deianira Marzano questo non sarebbe vero. Nel dettaglio subito dopo la prima puntata del programma ideato da Maria De Filippi, l’influencer ha pubblicato un messaggio che le è arrivato in direct da un suo follower affidabile. Deianira su Instagram ha detto secondo la sua fonte che Lino Giuliano di lavoro in realtà farebbe il rider per la nota azienda di consegne a domicilio Glovo. Chi ha fatto la segnalazione sul concorrente napoletano di Temptation Island 2024 preso dalla tentatrice Maika si sente abbastanza sicuro perché secondo lui al Mc Donald di Fuorigrotta a Napoli (per chi non lo sapesse ubicato di fronte allo Stadio Diego Armando Maradona) lo conoscerebbero tutti. Ovviamente non c’è modo di sapere con certezza se questa notizia su Lino Giuliano sia veritiera o meno. Anche perché non è chiaro perché il 30enne fidanzato di Alessia avrebbe dovuto mentire su questo argomento. Un’ipotesi plausibile potrebbe essere per il napoletano di Temptation Island il doppio lavoro, mattina barbiere in un salone non di sua proprietà e la sera rider per arrotondare.

Temptation Island 2024 Lino e le altre segnalazioni

D’altronde, bisogna dire che il concorrente di Temptation Island 2024 non sembra essere proprio amatissimo dal pubblico di Canale 5, fin dalla prima volta che lo ha iniziato a conoscere. Per questo potrebbe aver attirato la voglia di diffondere sul suo conto bugie. Di capelli il fratello del cantante neomelodico Giuliano, con cui ha inciso la canzone Guagliò, sembra ferrato. Nel fare i complimenti alla tentatrice Maika Randazzo, Lino ha detto che con i capelli lunghi e lo shatush a riempire il viso sarebbe ancora più bella. Ci sono anche altre diverse altre segnalazioni arrivate sul suo conto e che stanno molto circolando sui social, in merito alla sua relazione con la Pascarella. Il forse barbiere è accusato di averla tradita spesso in questi anni, e diverse utenti sui social hanno raccontato di essere state con lui mentre aveva già iniziato la sua relazione con l’attuale compagna visagista. Anche queste storie non è detto che siano vere, ma il quadro complessivo è abbastanza negativo nei confronti del forse rider. Per questo motivo, il pubblico di Canale 5 avrebbe già preso a considerarlo sotto una brutta luce, e con una persona abituata a mentire, per cui le voci in merito al suo lavoro non farebbero che confermare questa storia. Non si può sapere qual è la verità – a meno che Lino stesso non chiarisca – ma i pettegolezzi stanno già circolando liberamente.