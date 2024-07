Temptation Island 2024 Alessia è mamma: retroscena regolamento

Anche se si rado, era già accaduto in passato che un concorrente del reality dei sentimenti fosse genitore: a Temptation Island 2024 a essere mamma è Alessia Pascarella. La concorrente napoletana, già molto apprezzata dai telespettatori di Canale 5, ha avuto un figlio che ha chiamato Vincenzo. Di lavoro truccatrice, parrucchiera e visagista la fidanzata di Lino Giuliano ha mostrato grande dignità e da cuore di madre ha solo accennato nel video di presentazione su Witty TV di aver avuto un bambino. A conferma di questa notizia c’è stata una frase di una collega e amica che non è passata inosservata. La concorrente romana Martina De Ioannon, titolare del Ristorante da Dante, ha accompagnato la sua amica napoletana in spiaggia quando ha richiesto il primo falò di confronto anticipato. Per lei il fidanzato Lino Giuliano era stato fin troppo audace con la single Maika Randazzo fin dal primo incontro durante la partita di pallavolo. Martina però si è lasciata scappare un retroscena, dicendo in sostanza che Alessia da mamma non può farsi trattare così da Lino e deve avere il coraggio di rompere con lui. Sul profilo Instagram di Alessia di Temptation Island 2024 non c’è nessuna foto, nè nessun cenno sul suo amato figlio, immaginiamo a giusta ragione per privacy essendo minorenne. Stesso discorso, in parte, su Facebook, dove la Pascarella in diversi post ha parlato della splendida esperienza della maternità. Un racconto fatto di immagini che racchiudono sentimenti forti come solo “chi ha un figlio maschio capisce che è lui il principe azzurro che aspettava”. Per il piccolo Vincenzo anche dolci dediche da parte della mamma oggi impegnata all’Is Morus Relais per capire se con il fidanzato Lino Giuliano vale la pena continuare con il loro amore. “Sei la mia vita” scrive la napoletana di Temptation Island 2024 in diversi contenuti social dedicati al figlio Vincenzo, manifestando tutta la sua gioia nell’essere madre. In realtà il reality dei sentimenti ha spesso portato fortuna a coppie, single o a chi ha rotto in fatto di gravidanze. Molte tentatrici sono diventate genitori così come molti fidanzati che hanno ricucito il loro rapporto. Un esempio sono Alessandra ed Emanuele che hanno preso parte alle primissime edizioni del programma condotto da Filippo Bisciglia. Oggi hanno quattro figli, mentre tra i più recenti si annoverano Nello e Carlotta Dell’Isola in attesa del loro primogenito.



Temptation Island 2024 Alessia mamma: il regolamento parla chiaro



Alessia Pascarella di Temptation Island 2024 è mamma ma ha avuto suo figlio Vincenzo dal compagno che ha preceduto Lino Giuliano con cui ha partecipato in coppia al reality girato in Sardegna. Questo significa che la visagista napoletana non ha violato il regolamento. Per poter partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, non bisogna avere figli insieme. Non essendo Lino il padre del figlio di Alessia non c’è nessuna deroga al regolamento per la loro partecipazione alla trasmissione.