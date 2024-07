Temptation Island 2024 Cristian e Ludovica oggi dopo falò: povero

Bisognerà aspettare il video di sabato su Witty TV per scoprire se stanno ancora insieme Christian e Ludovica dopo il falò di confronto anticipato chiesto dal fidanzato a Temptation Island 2024. Il ragazzo sembrava convinto, era arrivato all’is morus Relais per avere delle conferme e appena è cominciato il programma le ha avute subito. Fidanzati da due anni quello che è successo ieri sera alla coppia di Vasto non ha deluso le attese dei fan del reality. del falò del confronto visto nella puntata di ieri. Il rapporto tra Ludovica Ronzitti e il tentatore Andrea da Pescara che lavora a Madrid si è fatto sempre più solido, tra scherzi e giochi che non hanno disdegnato il contatto fisico. Oltre alla crema solare spalmata dalla fidanzata c’è di più, i due sono andati assieme alla spa, hanno fatto il bagno nella piscina termale, ha bevuto un calice insieme e poi si sono fatti anche un massaggio. Troppo per Cristian Lanfranchi, che già da prima stava iniziando ad avere qualche dubbio sulla fedeltà della compagna. Il ragazzo così chiama la fidanzata al falò del confronto. Ludovica inizialmente dice che non ci vuole andare, ma alla fine lo fa, e durante questa occasione vengono mostrate anche alcune immagini che non si erano viste in precedenza, e che mancano Cristian veramente su tutte le furie. Nelle immagini si vede infatti Andrea che porta Ludovica in camera a fare la doccia senza telecamere, dopodiché non si sa come si è evoluta la situazione in quegli 11 minuti con l’audio volutamente compromesso dal tentatore. Ma tanto basta a Cristian per accusare la fidanzata e dirle di vergognarsi. Ludovica ha spiegato a delle amiche che tra lei e Andrea non sarebbe successo nulla, ma per Cristian non è così, e le rinfaccia di averlo già tradito altre due volte, in precedenza. La rottura è inevitabile, a questo punto, e Cristian dice chiaramente a Ludovica di non cercarlo più. Tutto finito, quindi? Da quello che si è visto nella seconda puntata di Temptation Island 2024 sembrerebbe di sì, ma alcune segnalazioni online gettano qualche dubbio sulla fine della relazione tra i due concorrenti. L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti ricondiviso una segnalazione che le è arrivata dopo la puntata di ieri: una fan sostiene di avere visto Cristian e Ludovica insieme “spensieratamente” in un bar di Vasto (probabilmente quello di proprietà di lui). L’avvistamento sarebbe avvenuto il 3 luglio.

Temptation Island 2024 Cristian e Ludovica cosa è successo dopo su Witty

Tutto questo significherebbe, dunque, che dopo la rottura al falò di confronto anticipato di Temptation Island 2024 Cristian e Ludovica oggi sono tornati insieme. Ma potrebbe esserci anche un altro problema, perché ai concorrenti del programma condotto da Filippo Bisciglia è vietato farsi vedere in giro assieme prima della fine della messa in onda dello show, per evitare spoiler di questo tipo. Ci potrebbe dunque essere una violazione delle regole, che potrebbe comportare delle conseguenze. Di sicuro domani, sabato 6 luglio, su Witty TV sarà possibile scoprire cosa è successo a Cristian e Ludovica un mese dopo la rottura che abbiamo visto in tv ieri sera.