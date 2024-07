Temptation Island 2024 tentatore Andrea sta con un’altra fidanzata?

Temptation Island – La seconda puntata di Temptation Island 2024 ha fatto sorgere diverse speculazioni e polemiche sul web, testimoniando se non altro come il programma di Canale 5 stai davvero catturando il pubblico. Sebbene siano trascorsi solo due episodi dall’inizio di questa dodicesima edizione del reality di Mediaset, il clima è già incandescente: una coppia si è lasciata, e il pubblico sui social si è già diviso tra i suoi favoriti e i suoi sfavoriti. Fa sicuramente discutere la rottura, avvenuta nella puntata di giovedì 4 luglio, tra Cristian e Ludovica, che stavano insieme da quasi due anni prima di entrare nel reality show di Canale 5. La coppia si era presentata a Temptation Island perché Cristian voleva essere rassicurato sulla fedeltà della fidanzata, che lo aveva già tradito due volte, secondo quanto ha poi rivelato. Durante i primissimi giorni dello show, però, Ludovica ha iniziato a flirtare in maniera sempre più decisa con Andrea, uno dei tentatori. Dai giochi e dagli scherzi iniziali si è passati ad atteggiamenti via via più “intimi”, fino a che lui non l’ha portata in camera a fare una doccia. Non si sa esattamente cosa sia successo – Ludovica assicura che non è avvenuto nulla di che – ma Cristian non ci ha visto più e ha deciso di separarsi dalla sua compagna.

Ma questa non è l’unica relazione che sta facendo discutere e che sta dividendo il pubblico di Temptation Island: c’è anche quella tra Jenny e Tony. Il deejay è apparso da subito come un personaggio ambiguo, e la ragazza si è guadagnata la simpatia del pubblico e anche di diverse altre concorrenti del programma. Jenny ha il sospetto che Tony l’abbia tradita in passato, ma lui su questo è abbastanza enigmatico. A lei, Tony giura di essere sempre stato fedele, ma separatamente nel programma lo abbiamo visto confessare di avere a lungo dovuto nasconderle delle cose. La nuova teoria dei fan di Temptation Island è che tra i due possa in qualche modo essersi infilato proprio Andrea, il tentatore che ha fatto separare Cristian e Ludovica.

Temptation Island 2024: Jenny e Andrea il dettaglio Instagram

Nessuna prova di ciò è disponibile, al momento, ma le teorie del pubblico stanno circolando molto online. L’indizio principale arriva da Instagram, dove alcune persone hanno scoperto che Andrea segue il profilo di Jenny, e che a sua volta la ragazza segue quello del tentatore. Tnato è bastato per far sorgere il sospetto che i due adesso possano stare assieme. Un dettaglio che avrebbe del clamoroso, se consideriamo che una delle ragazze più vicine a Jenny, in questi primi due episodi di Temptation Island 2024, è stata proprio Ludovica.

Dobbiamo inoltre ricordare che, sebbene stia andato in onda solo adesso su Canale 5, quello che vediamo nel programma è già stato registrato settimane fa, e per i vari partecipanti allo show è già tutto finito e sono tornati alle loro vite. L’accordo tra i concorrenti e la produzione è ovviamente di evitare di apparire in pubblico assieme prima della fine della messa in onda di tutti gli episodi, proprio per evitare che si scoprano relazioni nate nel corso delle puntate non ancora trasmesse.