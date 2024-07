Temptation Island 2024 quanto prendono tentatori tentatrici per sopportare fidanzati

Maika Randazzo con Lino, Ludovica con Andrea sono tra i binomi fidanzati tentatori di Temptation Island 2024 che più sono stati virali sui social per questa undicesima edizione. Va da sé i meme su Instagram volano per queste strane coppie (e non si tratta di bodyshaming bensì di supporto ad Alessia e Christian con cui molti hanno empatizzato). Tra un tentativo di bacio e una doccia senza telecamere, i più cattivelli non risparmiano ai fidanzati la frecciata sul fatto che i single sono all‘Is Morus Relais pagati per tentare i fidanzati e non per reale interesse nei loro confronti. Sorprendente è però farsi due conti in tasca su quanto guadagnano tentatori e tentatrici per partecipare a Temptation Island 2024. Ovviamente, non sono solo la ricerca di nuove avventure o la volontà di verificare quanto sia solido il legame con il proprio partner a spingere la gente a partecipare a Temptation Island. Infatti, prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia comporta anche un guadagno economico. Questo vale sia per i tentatori e le tentatrici, che per le varie coppie che si iscrivono al reality show dei sentimenti. Le cifre ufficiali non sono note, ma non molto tempo fa il sito specializzato Dagospia ha rivelato quali dovrebbero essere, a grandi linee. Le coppie che partecipano a Temptation Island arriverebbero a guadagnare un buona cifra, se pensiamo che si tratta di 21 giorni teoricamente di vacanza in un rinomato resort, con vitto e alloggio a spese della produzione. Il guadagno è tra 1.800 e 2.600 a testa per i componenti delle coppie del programma, a seconda delle contrattazioni individuali che possono essere intavolate. Non si tratta di una cifra che cambia la vita, ovviamente, ma è abbastanza per coprire più che adeguatamente un mese circa in cui non si può svolgere il proprio lavoro abituale. I tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024 prendono un cachet a settimana, che varia tra i 500 e i 1.000 euro. Quindi, i single del programma curato da Maria De Filippi possono arrivare a guadagnare anche di più dei concorrenti in coppia, anche perché tecnicamente i single lavorano attivamente alla riuscita del reality dei sentimenti. Il loro compito è quello di “tentare”, e quindi separare le varie coppie, il meccanismo senza cui tutto il reality non esisterebbe. Da ciò che fanno loro, dunque, dipende il successo di una edizione. Quello che però pesa di più, parliamoci chiaro, non è tanto quanto prendono tentatori e tentatrici a Temptation Island 2024 a livello di compenso materiale.

Temptation Island 2024 quanto prende Filippo Bisciglia

Quanto guadagnano è da quantificare con l’immenso ritorno di popolarità che comporta partecipare alla trasmissione. Basta citare il trio Greta Rossetti, Perla Vatiero e Mirko Brunetti che l’anno scorso hanno posto le basi per un’intera stagione da protagonisti al Grande Fratello. Discorso diverso per il conduttore che fa un gran lavoro tra interpretazione testi e supporto ai falò. A Temptation Island 2024 Filippo Bisciglia ha un cachet comprensibilmente molto più alto rispetto a quello delle coppie e dei tentatori e tentatrici. Anche perché l’ex gieffino è stato fondamentale, in questi anni, nell’ascesa del reality nella tv italiana. Il compenso del presentatore dovrebbe essere dunque tra 45.000 e 50.000 euro complessivi per ogni edizione.