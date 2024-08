Alberto Franceschi chi è l’ex di Alice Campello: cosa c’entra con separazione

Sembra strano solo fino a un certo punto. Nell’ambito della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata, facendo un giro dove si può scoprire cosa stanno cercando gli italiani, spunta, insistentemente, il nome di Alberto Franceschi. Si tratta dell’ex fidanzato della stessa Alice Campello. Classe 1995, oggi 29 anni, Franceschi è ereditiero di Grafica Veneta, insieme al fratello maggiore Nicola e al minore Gianmarco, oltre ad essere CEO di una Start-up di scarpe dal nome Hyde & Jack. Laureato all’Università di Padova, il giovane imprenditore nato a Trebaseleghe, dove si trova l’azienda di famiglia, ha anche partecipato ad uno speciale della Rai dedicato ai ragazzi ricchi e intraprendenti come lui. Alice Campello e l’ex fidanzato Alberto Franceschi sono stati insieme nel lontano 2013 quando avevano 18 anni e poco più. Condividevano spesso scatti su Instagram di viaggi insieme, lavoro e momenti di vita privata (anche l’influencer era già imprenditrice e stava lanciando un marchio di borse). La Campello ha origini venete, è nata a Mestre nel 1995, e anche il suo papà è imprenditore, è un famoso concessionario con la sua “Campello Motors“. Non si è mai capito perché Alice e Alberto Franceschi si sono lasciati nel 2016, erano comunque molto giovani e pieni di vita. A marzo dello stesso anno della rottura l’influencer si è fidanzata con Alvaro Morata con cui si è sposata due anni dopo e con cui ha quattro figli piccoli. Di Alberto Franceschi si sa che non è rimasto single a lungo anche lui. Sempre poco dopo l’addio alla giovane Alice si è fidanzato con Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto Tozzi che ha lavorato con lui in Grafica Veneta fino a qualche anno fa. Nel 2020 pare abbia frequentato, mai ufficialmente, Dayane Mello per poi blindare dal gossip la sua vita privata. Per Alice e Morata è arrivata la separazione e un amore finto dopo otto anni insieme. Insomma, cosa c’entra l’ex fidanzato della Campello con la rottura della coppia arrivata all’improvviso? Nulla. Essendo stati l’influencer veneta e il calciatore spagnolo del Milan davvero molto amati, la notizia della rottura ha davvero choccato tutti gli appassionati di gossip e intristito i follower. Semplicemente, si cercano notizie su Alberto Franceschi, ex della Campello, per mera curiosità.

Alberto Franceschi patrimonio

Il fondatore di Grafica Veneta è il nonno di Alberto Franceschi, Rino. Un’azienda quella oggi a guida di Fabio, padre dell”ex di Alice Campello, tra le più longeve e produttive del Paese. Per chi non lo sapesse sarebbe una stamperia di libri che, tra le varie, ha fornito a Mezza Europa la saga di Harry Potter, così come un milione di copie di un volume di Ken Follett. Stando ai dati del 2009 pubblicati in un’intervista a Fabio Franceschi su Il Giornale, Grafica Veneta stampava in media 130 milioni di copie l’anno con 100 milioni di utili. Ci si può fare un’dea riguardo a quanto ammonta il patrimonio di Alberto Franceschi a cui va aggiunto il fatturato della sua azienda di scarpe Hide & Jack che, ad esempio, nel 2019 si è chiuso con un fatturato di 1,5 milioni.