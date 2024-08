Maria Pombo ex di Morata frecciata su Instagram alla Campello?

Maria Pombo l’ex di Alvaro Morata avrebbe rivelato dei tradimenti del calciatore quando era con la moglie Alice Campello con un post criptico su Instagram. A riportare questo gossip molto suggestivo è il portale spagnolo El Periodico che scrive dettagliatamente al riguardo una sua deduzione. Siamo ancora sconvolti dalla separazione inaspettata tra Álvaro Morata e Alice Campello. L’amore finito tra l’attaccante del Milan e l’influencer veneta ha colto letteralmente di soppiatto anche la Spagna, dove i coniugi erano come i Ferragnez. Un gossip a sorpresa che El Periodico ha commentato con un espressione tipica castigliana che in Italia risulta un po’ colorita seppur efficace “con il sedere in spiaggia (una sorta di sedere all’aria). Un’altra che è stata beccata in spiaggia è stata Maria Pombo, che è ha guadagnato popolarità su Instagram e altri social network per essere l’ex di Morata. Ma cosa c’entra lei con la separazione tra la Campello e Alvaro? L’intera famiglia della già Miss Spagna, marito e due figli, è in vacanza in Cantabria, nella loro nuova casa con piscina. È proprio lì che María Pombo ha scattato la sua ultima foto, tra l’altro intitolata molto opportunamente con la A di… niente paura, non è di Álvaro. La didascalia del post Instagram dell’ex del calciatore è “Agosto con la A di Amo stare qui e non voglio mai andarmene”, ha scritto María Pombo in questa foto con Pablo Castellano. Il riferimento era involontario ed era ignara di tutto ciò che stava accadendo nella vita del suo ex storico? Probabilmente sí, anche se molti follower l’hanno letta come una frecciatina all’attaccante del Milan. Se per Maria Combo può essere uno scivolone involontario, visto che Morata per la modella è passato remoto, per i social network non lo è. Alcuni utenti hanno addirittura scritto che la spagnola avrebbe potuto essere al posto di Alice ora, come una sorta di sliding doors, e che si è salvata da una brutta separazione, credendo alle voci sui presunti tradimenti di lui e infedeltà coniugale continua, anche se il calciatore e la modella veneta hanno negato nelle loro dichiarazioni che ci siano terze persone.



Maria Pombo e Alvaro Morata la storia d’amore

María Pombo e Álvaro Morata stavano insieme quando lei era agli inizi come influencer e l’attaccante giocava nel Real Madrid. La coppia ha avuto alcuni alti e bassi e alla fine si è lasciata quando lui si è trasferito in Italia per giocare alla Juventus. Le si è spezzato il cuore quando ha chiuso la relazione con il calciatore dopo tre anni. E attenzione perché l’influencer ha spesso ricordato il suo ex come il suo “primo amore”: “Ero molto innamorata. Non so se ero innamorata o ossessionata. Ho passato un periodo molto brutto” ha dichiarato all’epoca post rottura la spagnola oggi sposata con due figli. Basti pensare che Maria Combo si trasferí in Italia per lui, una beffa perché alla fine la convivenza non funzionò: “Non mi sentivo apprezzata. Sono tornata in Spagna perché a Torino litigavamo spesso. C’erano troppi litigi e ci siamo detti che non potevamo stare insieme”. Parole che risuonano simili a quelle pronunciate da Alice Campello e Alvaro Morata sulla loro separazione. L’ex moglie del calciatore iberico ha vissuto la stessa cosa? Difficile saperlo resta solo una suggestione leggere il post di Maria Combo come una frecciata all’ex amore.