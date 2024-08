Alvaro Morata e Alice Campello perché si sono lasciati: 3 motivi

Se solo un mese fa si fosse data la notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello nessuno ci avrebbe creduto. Eppure oggi è ufficiale: il calciatore del Milan e l’influencer veneta si sono lasciati con tanto di comunicato stampa sui rispettivi profili Instagram. Una rottura davvero inaspettata se si pensa che negli ultimi post si dichiaravano amore mostrandosi sui social più uniti che mai. I primi rumors su una crisi li ha diffusi il gossip creator Alessandro Rosica e dopo qualche ora è arrivata la conferma da parte dell’attaccante spagnolo, solo dopo una strana smentita, anche l’ufficialità da parte della bionda personalità di internet. Alvaro Morata e Alice Campello hanno quattro figli: due gemelli di 6 anni Leonardo e Alessandro , un maschietto Edoardo di 4 anni e una femminuccia Bella di circa un anno e mezzo. L’anno scorso l’influencer aveva anche rivelato a Verissimo i dettagli su un’emorragia avuta a seguito del suo terzo parto e i momenti difficili che hanno vissuto in famiglia visto che ha rischiato davvero di morire. Insomma davvero nessuno si aspettava la separazione tra l’attaccante spagnolo e sua moglie, e come sempre, ci sono voci di gossip che non coincidono con le dichiarazioni dei protagonisti. Comunicato alla mano, Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati perché da tempo c’erano delle incomprensioni insanabili nella coppia, i troppi litigi li hanno allontanati fino ad arrivare al punto di preferire, con dolore, la separazione piuttosto che farsi del male reciproco. L’influencer di origini venete anche smentito un tradimento da parte del marito attaccante, ex Atletico Madrid, difendendolo dalle accuse e sottolineando quanto sia stato un marito pieno di rispetto nei suoi confronti. Sul perché si sono separati Morata e la Campello sono intervenuti diversi esperti di gossip. Secondo Alessandro Rosica il calciatore del Milan avrebbe tradito ripetutamente la moglie con un’altra donna non famosa, divenuta la sua amante anche quando Alice era incinta della quarta figlia Bella. Inoltre, ha riportato una segnalazione sul fatto che lo spagnolo sarebbe fedifrago seriale avendo spesso partecipato a “festini” senza che trapelasse mai nulla. C’è anche un’altra teoria sul motivo della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata: incomprensioni riguardo alla scelta di cambiare squadra da parte del calciatore. C’è chi dice che lui avrebbe preferito rimanere all’ Atletico Madrid e non lasciare la capitale iberica per il Milan.

Potrebbe interessarti anche: Alice Campello e Alvaro Morata figli: una grande famiglia

Alvaro Morata e Alice Campello separazione in silenzio

Quindi sarebbe stata l’ex moglie a forzarlo nello scegliere di ritornare in Italia dove, con la maglia della Juventus, non aveva dato il meglio di sé. Ci sono anche voci sul contrario, ovvero che ha spinto lui per un trasferimento al Milan, destinazione che non sarebbe piaciuta l’influencer perché città piena di tentazioni. A prescindere da quale sia la verità sulla rottura tra Morata e la Campello l’importante è che il benessere degli splendidi di quattro figli che hanno avuto insieme. Nelle ultime ore, inoltre, Alice è intervenuta di nuovo sui motivi della separazione dicendo che è vero che non ci si lascia con leggerezza solo per dei litigi, però non va nemmeno dedotto che ci siano terze persone. Alessandro Rosica ha aggiunto che l’influencer non può parlare di tradimenti per dinamiche legali e per non ledere l’immagine dell’ormai ex marito.