Diretta Leotta compleanno con Aria Chi spoilera un segreto

Oggi è il compleanno di Diletta Leotta 33 anni e anche di sua figlia Aria avuta con il portiere del New Castle Loris Karius. Esattamente un anno fa nasceva la prima figlia della coppia diventata marito e moglie lo scorso 22 giugno con festeggiamenti di matrimonio Vip a Vulcano. Sempre la Sicilia è nel cuore dei neo genitori visto che il settimanale Chi li ha beccati ancora una volta sull’isola d’origine della giornalista sportiva. Questa volta portiere tedesco e moglie sono stati paparazzati a Taormina, godendosi qualche momento di relax prima del compleanno di Diletta Leotta e Aria entrambe nate di 16 agosto. I fan si aspettavano qualcosa di più caliente, dimenticano però che la bionda conduttrice de La Talpa è molto riservata sulla sua vita privata a dispetto della sovra esposizione su Instagram, in realtà incentrata principalmente su lavoro e promozione. Sul balcone di un hotel a Taormina Diletta Leotta e Loris Karius sono stati fotografati mentre erano intenti a farsi foto l’un l’altro per Instagram. Come spesso accade nelle coppie affiatate che amano apparire sui social ci si mette in posa e a scattare è prima la moglie poi il marito, o viceversa. In questo caso la giornalista di Dazn cerca la luminosità che più mette in evidenza il suo fisico in costume, poi tocca al portiere del New Castle che si fa immortalare anche in mutande. Il settimanale Chi sui genitori di Aria Leotta Karius, prima del suo compleanno, spoilera anche un altro dolce dettaglio. Ovviamente non si tratta di una nuova gravidanza di Diletta che non è incinta. La festa per il primo anno di Aria e i 33 anni della mamma compiuti il 16 agosto 2024 saranno in Sicilia. La stessa Leotta è di origini sicule, nello specifico è di Catania, inoltre è un luogo importante perché ha trascorso in Trinacria l’ultima fase della sua gravidanza, quella che in gergo si definisce la “Baby Moon”, una sorta di luna di miele con il proprio partner prima della nascita di un figlio.

Diletta Leotta compleanno in famiglia

Aria figlia di Diletta Leotta e Loris Karius è nata il 16 agosto 2024 all’Ospedale San Raffaele di Milano alle 8.47 del mattino con parto naturale. A Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, ha spiegato che ha scelto di chiamare sua figlia Aria Rose perché il padre si chiama Rosario. Un omaggio al nonno materno e a papà Loris che desiderava chiamarla Rose. La maternità per la giornalista è stata una bellissima esperienza è arrivata all’improvviso e ha riempito la sua vita di una nuova luce. Il desiderio della conduttrice de La Talpa è avere altri figli oltre la sua primogenita. Inoltre già mesi fa non era nella pelle Diletta Leotta per festeggiare il doppio compleanno insieme ad Aria in famiglia: auguri a mamma e figlia.