Diletta Leotta matrimonio Elodie assente su Instagram: beccata FOTO

La riservatezza ai tempi dei social è un’utopia lo sa bene Elodie che al matrimonio di Diletta Leotta ha creato un caso. In molti in maniera ossessiva, come immaginiamo per Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis e Rosella Fiamingo, hanno visitato il profilo Instagram della cantante per scoprire dettagli sul suo outfit e non solo. I curiosoni volevano vedere se ad accompagnare Elodie c’era il fidanzato Andrea Iannone e, chissà, se fosse arrivata una proposta di matrimonio anche per lei al momento del lancio del bouquet. L’amara sorpresa è stata quella di non poter sapere nulla al riguardo, se non la conferma nelle storie, sia della voce di Bagno a Mezzanotte che in quelle del motociclista, del loro affetto per Loris Karius e la sua neo moglie. Elodie che non ha postato quasi nulla su Instagram del matrimonio di Diletta Leotta ha destato qualche sospetto. Una sola foto della coppia è un po’ poco se si pensa agli altri invitati del Therasia Resort, a Vulcano in Sicilia, dove si sono svolte le nozze tra calciatore e giornalista di Dazn. Chiara Ferragni, Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis, per citare solo alcune, hanno postato molto sui social della cerimonia di Mamma Dilettante. Per questo alcuni utenti hanno pensato che Elodie fosse stata assente al matrimonio della Leotta, cadendo in errore quando il motivo di tale privacy è ben altro, e molto serio a parer nostro. In qualità di Damigella d’onore la cantante, come del resto il suo fidanzato Andrea Iannone, ha fatto un passo indietro fronte egocentrismo davvero da applausi. La protagonista è sempre la sposa e non va mai oscurata. Per questo l’ex cantante di Amici è voluta stare accanto alla conduttrice, oggi mamma di Aria avuta 10 mesi fa con suo marito Loris Karius, senza metterla in ombra e supportandola minuto per minuto per l’intera cerimonia nuziale. Che donna e che amica verrebbe da dire in un periodo storico fatto di invidia, sopraffazione e protagonismo. Il desiderio di Elodie di non apparire al matrimonio di Diletta Leotta non è stato per rispettato. Qualcuno tra gli invitati al matrimonio, sicuramente in maniera involontaria, ha fatto probabilmente una piccola gaffe. L’obiettivo era un’istantanea di amicizia vera, solidarietà femminile e tanto affetto. Così ha deciso di postare su Instagram una foto molta tenera di Elodie e Diletta Leotta abbracciate che si guardano negli occhi. La sposa per ringraziare la sua damigella d’onore, la cantante per rassicurarla che era andato tutto per il meglio. Insomma la voce di Andromeda è di sicuro l’amica che tutte vorrebbero accanto a sé per le sue premure e attenzioni, soprattutto per un giorno così importante come le nozze

Diletta Leotta matrimonio l’abito di Elodie

La foto biricchina ha anche svelato come era vestita Elodie al matrimonio di Diletta Leotta. Abito colore nude per la cantante per esaltare il suo Incarnato, spalle scoperte e scollatura con bustino a cuore per valorizzare il seno. Un tubino aderente per l’ex volto di Amici che ha optato per un vestito midi, più moderno rispetto ad un classifo abito lungo. Attenzione però non sappiamo se Elodie ha optato per un cambio d’abito tra cerimonia e festeggiamenti e quindi al rito che ha unito in matrimonio Loris Karius e Diletta Leotta aveva un altro outfit. Per quanto riguarda la pettinatura Elodie ha scelto capelli legati in uno chignon alto e tirato. Male up nude e molto leggero oltre a pochi gioielli.