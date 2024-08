Silvio Campara moglie e figli: Giulia faceva tv

Sul malgrado è diventata più famosa del marito: Giulia Luchi 34 è la moglie di Silvio Campara che avrebbe messo uno stop al flirt dell’imprenditore con Chiara Ferragni. Il gossip lo ha ricostruito il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, i dettagli sull’identità della donna che non vorrebbe dire addio al padre dei suoi figli si trovano con facilità, avendo fatto parte del mondo dello spettacolo prima di appendere la televisione al chiodo. La moglie di Silvio Campara ha origini toscane, è nata a Prato il 10 marzo 1990 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Nasce respirando aria di moda e stile fin dall’infanzia Giulia Luchi grazie ai suoi genitori: suo padre Fulvio è un imprenditore pratese nel ramo tessile, sua mamma è un’arredatrice d’interni. Il fisico della futura signora Campara le permette di iniziare giovanissima a fare la modella sfiorando nel 2007 le finali di Miss Italia, verrà eliminata alle prefinali. Per una Giulia Luchi 18enne si aprono lo stesso le porte della TV: viene selezionata per fare la valletta alle serate della kermesse di bellezza di Salsomaggiore Terme accanto al conduttore Mike Bongiorno. Nel 2009 la moglie di Silvio Campara vince il titolo di Miss Toscana senza arrivare tra le prime tre (quell’anno a vincere fu la calabrese Maria Perrusi). Dopo essersi diplomata all’Istituto tecnico industriale di Prato Giulia Luchi si trasferisce a vivere a Milano e inizia la sua carriera di store manager da Ermanno Scervino. Oggi la moglie di Silvio Campara di lavoro fa la product manager, che tradotto sarebbe una sorta di braccio destro del datore di lavoro, che segue tutte le fasi di produzione e vendita dei prodotti, occupandosi della parte creativa e di quella di marketing. Insomma per intenderci Giulia Luchi per il lavoro che fa avrebbe potuto tranquillamente scegliere ai tempi d’oro la rivale Chiara Ferragni per farle sponsorizzare da influencer un capo d’abbigliamento prodotto dall’azienda per cui lavora. Chissà se è stato questo il motivo che inizialmente le ha avvicinate sotto l’ombrellone a Forte dei Marmi visto che il marito è CEO di Golden Goose, marca di scarpe con un discreto costo. Non si sa se oggi collabora, o collaborava, con il marito sul lavoro o hanno preferito scindere i due ambiti.

Silvio Campara figli

Oltre alla brillante carriera Silvio Campara e la moglie Giulia Luchi hanno due figli piccoli, l’ultimo a due anni, il maggiore 5. Probabilmente si sono conosciuti in ambito lavorativo visto che entrambi sono stati modelli prima di decollare con le rispettive carriere manageriali sempre nel campo dell’abbigliamento. Pare che Marina di Guardo, madre di Chiara Ferragni, conoscesse già Campara prima della figlia e che qualche presentazione c’era già stata prima della paparazzata di Forte dei Marmi. Anche Fedez con la sua ex moglie ha due figli: Leone e Vittoria di sei e tre anni, più o meno coetanei dei piccoli della Luchi con il marito. Una casualità non da poco.