Gerardina Trovato marito e figli: giallo Alessandro Casadei

Dopo il ritorno su TikTok di Gerardina Trovato molti hanno ricominciato a cantare Piccoli già grandi, i giovanissimi hanno chiesto info ai boomer perché non possono ricordarla per motivi anagrafici. Fatto sta che la cantautrice di origini siciliane dopo una lunga pausa dalla musica è riuscita a trovare il giusto palcoscenico per parlare della sua malattia e dei suoi problemi economici. Vuole solo tornare a vivere con le sue canzoni, un appello accorato quello di Gerardina Trovato che ha raccontato per filo e per segno cosa è successo. A colpire il pubblico è stata la profonda solitudine in cui è sprofondata da quattro anni a questa parte la cantante di Gechi e Vampiri. Nella vita privata di Gerardina Trovato non ci sono marito e figli, l’ex fidanzato è il suo vecchio manager Alessandro Casadei. Una storia d’amore intensa, finita e sfociata in amicizia. Dopo la rottura della cantautrice di Catania oggi 55enne con la Sugar di Caterina Caselli c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine artistico e sentimentale. Geradina Trovato e Alessandro Casadei si sono messi insieme nel 2012, è bastato uno sguardo per capire che sarebbe stato amore a prima vista. Sono state tre le lunghe assenze della cantautrice, dopo la prima “sparizione” per malattia (nevrosi ossessiva depressiva) rivelò che nel 2016 era rinata anche grazie al suo manager Alessandro Casadei anche suo fidanzato. La rottura artistica e sentimentale arriva due anni dopo anche se tra loro rimase una sincera amicizia visto che avevano in programma di scrivere a quattro mani un’autobiografia sulla vita privata della cantante catanese seconda a Sanremo 1993. L’ex compagno di Gerardina Trovato nel 2020 quando scoppiò un caso dopo le interviste della voce di Ma non ho più la mia città nei programmi di Barbara d’Urso l’ha anche difesa. In più occasioni e sedi la cantautrice siciliana ha spiegato di essere stata fatta fuori perché in Italia nell’ambiente musicale non si perdona nulla, ammettendo di aver avuto un brutto carattere. Fronte gossip fece scalpore il rapporto conflittuare con sua mamma. Geradina Trovato spiegò che si è ritrovata senza marito e figli per colpa di sua madre, pianista anafettiva che l’ha lasciata sola, parole seccate smentite dalla donna morta qualche anno dopo.

Gerardina Trovato lesbica

Un errore Gerardina Trovato nello specifico lo ha ammesso. Agli esordi della sua carriera per avere maggiore successo, assecondò l’idea del pubblico che fosse lesbica, nascondendo il suo vero orientamento e giocando molto sul non detto. Poi si è pentita è ha detto che le piacciono gli uomini e ha nascosto la sua vera vita privata per fare più soldi. In questo stesso contesto ha parlato anche di una sua assistente stalker che si era innamorata di lei rendendole la vita l’Inferno e incidendo sulla comparsa della sua malattia depressiva. Sarà stato questo che il mondo della musica non ha perdonato alla cantautrice siciliana di Gechi e Vampiri? Siamo certi che la verità verrà a galla e le notizie non finiranno qui con un video su TikTok.