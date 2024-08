Grande Fratello Gerardina Trovato concorrente: reazione di Alfonso Signorini

Gerardina Trovato negli anni ’90 era una star, capello ribelle, aria scansonata, canzoni scritte da lei di protesta più che d’amore come il Festival di Sanremo ci ha abituati. L’oblio improvviso per lei è arrivato senza che ci fosse un perché ufficiale, la cantante catanese di Gechi e Vampiri parla di poca simpatia nei suoi confronti e suoi errori mai rivelati. La recrudescenza della malattia di Gerardina Trovato, nevrosi depressiva compulsiva, di cui aveva parlato già nel 2016 e i problemi economici sono diventati virali. La cantautrice di Piccoli già grandi ha fatto un appello su TikTok a non essere lasciata sola e in molti che la ricordano sulla cresta dell’onda del successo hanno chiesto via social ad Alfonso Signorini di prendere Gerardina Trovato al Grande Fratello. Come concorrente l’artista di origini siciliane non sarebbe affatto male. Ha una storia interessante da raccontare, è stata comunque un personaggio televisivo nei salotti di Barbara D’Urso che ha interessato il pubblico (ricordate i vivo con 80 euro e il caso mamma?) e roba non da poco, ha una discreta fama. Geradina Trovato al Gf Vip avrebbe anche un impatto sui giovani visto che ha utilizzato il loro metodi di comunicazione ed è diventata virale anche, e soprattutto, per chi non la conosceva causa riferimenti anagrafici. Hanno arcato la porta rossa in questi anni diversi famosi cantanti del passato: Fausto Leali, Wilma Goich, Fiordaliso e Rosanna Fratello, facendo anche un percorso più interessante di molti giovani che hanno fatto flop. Le carte in regola ci sono tutte per vedere Gerardina Trovato concorrente del Grande Fratello a settembre, e forse Alfonso Signorini sta attuando una strategia interessante. Al momento la risposta su Instagram, in pubblico, è stata nulla. Non ha fatto nessun post e nessuna storia in cui ha fatto riferimento a questa notizia sulla cantante sicula al Gf. Potrebbe però lavorare in sordina, avendo ascoltato il parere della cantautrice e contemporaneamente aspettando l’evoluzione del trend punto spesso accade che una notizia di tendenza come cosa è successo a Gerardina Trovato si spegne e nel giro di una settimana. Se non fosse questo il caso, il direttore del settimanale Chi fosse davvero interessato, sarebbe un bel colpo per il cast Vip del prossimo GF.

Grande Fratello Gerardina Trovato ex Music Farm

Va però ricordato un particolare sulla carriera e le numerose interviste che Gerardina Trovato ha rilasciato nel corso di questi lunghi anni, con un paio di pause dal mondo della musica e dello spettacolo. La cantautrice di Non ho più la mia città si è già espressa criticando i reality show. Nel dettaglio, Gerardina Trovato ha già preso parte a Music Farm nel 2005, uscí presto e ha ammesso di aver partecipato solo per soldi al programma. Non è però la prima volta che viene scelto un concorrente che critica un reality al Grande Fratello, di recente il caso di Sara Ricci. Arriverebbe un bel cachet, oltre alla compagnia di altri concorrenti nella Casa che potrebbero aiutarla a combattere solitudine e malattia.