Perla Vatiero chi è giovane calciatore che frequenta: che svista

Da quando Perla e Mirko si sono lasciati le suggestioni dei Perletti non sono mancate, soprattutto da parte di fan che si sono più accaniti contro la Vatiero. Per un ramo dei follower, che hanno seguito a Temptation Island e al Grande Fratello le vicissitudini della coppia scoppiata dopo essere tornati insieme nella Casa, la colpa della rottura è da imputare all’influencer di origini salernitane (Angri). Se si era parlato di un flirt di Mirko con un altra ragazza, ora tocca alla sua ex storica, CEO del brand Perlytas. Secondo quanto segnalato alla gossip creator Deianira Marzano ci sarebbe un nuovo amore per la vincitrice del Grande Fratello 2024. Il nuovo fidanzato di Perla Vatiero sarebbe un giovane calciatore. Per essere pignoli questo giocatore, di cui non si fa il nome nel messaggio inviato su Instagram a Deia, sarebbe al momento una frequentazione della Vatiero dopo la rottura bis con Mirko. Spulciando tra i seguiti su Instagram di Perla un nome e cognome che corrispondono a quelli di un calciatore ci sono. L’indizio, infatti, da parte di chi ha fatto la segnalazione a Deianira Marzano era che la presunta nuova coppia aveva iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Facendo due conti sembra però una gran bella suggestione. Perla Vatiero segue il calciatore Cristian Bettoni ed è ricambiata (se non è un omonimo). Si tratterebbe di un giovane dell’Albinoleffe Primavera di 19 anni, squadra della provincia di Bergamo che milita in Serie C. Tralasciando la differenza d’età, Perla ha 26 anni Bettoni 19, riguardo alla quale non siamo nessuno per giudicare, sembra difficile riuscire a capire dove e quando si siano conosciuti. Bisogna prendere in considerazione che a metà luglio le squadre di calcio vanno in ritiro e che in questi giorni si disputano le classiche amichevoli estive. Inoltre, Perla e Mirko si sono lasciati definitivamente il 3 agosto scorso, davvero di recente e a, detta loro, non per terze persone. Difficile che in questo breve lasso di tempo la Vatiero avrebbe trovato come frequentazione questo giovane calciatore che ha tra i follower di Instagram. Galeotto potrebbe essere stato il viaggio a Mykonos dell’ex fidanzata di Brunetti ma ci sembra davvero surreale e un po’ una suggestione di qualche fan del gruppo Perletti che spulcia troppo i social della vincitrice del Grande Fratello 2024 traendo conclusioni sbagliate. Non è detto nemmeno che il Cristian Bettoni che si segue con la Vatiero sia davvero un giovane calciatore visto che ha profilo privato. Poi chi vivrà vedrà.

Perla Vatiero l’ex fidanzato Mirko Brunetti era calciatore

In pochi forse ricordano che Mirko Brunetti è un ex giocatore, nel dettaglio portiere che ha lasciato il calcio nel 2019. Insomma, se per assurdo fosse vero, il giovane calciatore Cristian Bettoni nuova frequentazione di Perla Vatiero non sarebbe il primo per la gieffina. Mirko Brunetti come calciatore era anche talentuoso, costretto suo malgrado a dire addio alla sua carriera calcistica a causa di problemi di cuore. L’ex volto di Temptation Island ha subito due interventi al cuore prima di appendere i guantoni al chiodo. Oggi Brunetti di lavoro gestisce i punti vendita delle pizzerie di famiglia Eurofocaccia a Rieti e dintorni.