Uomini e Donne spoiler nuovo tronista: è vecchia conoscenza non Mirko

Dopo Ida Platano Maria De Filippi potrebbe aver ripescato di nuovo tra i grandi protagonisti del Trono Over per la nuova stagione 2024/2025 di Uomini e Donne. A lungo si era parlato di Mirko Brunetti, pare però, secondo quanto detto su Instagram da Alessandro Rosica, che il gieffino originario di Rieti si stia risentendo con Perla Vatiero. L’amore tra loro è stato ballerino e la seconda rottura è troppo fresca, strano, a prescindere da un lieto o fine o meno del nuovo tentativo di ricucire dei Perletti, che la redazione possa rischiare con Mirko Brunetti nuovo tronista. Si potrebbe ripetere, a dirla tutta, un Sara Afifella gate bis, e anche un po’ di noia visto che Brunetti e Perla sono stati i grandi vip della ormai andata annata televisiva, tra Temptation Island e Grande Fratello. Stesso discorso per Francesca Sorrentino. La mora romana, anche lei ex Temptation Island, era tornata tra le braccia di Manuel Maura. A Maria De Filippi è sempre piaciuta come Tronista di Uomini e Donne, senza però vederla pronta. Per il secondo anno consecutivo sembra non essere ancora disponibile davvero per la poltrona rossa del dating show. Sempre secondo Alessandro Rosica, Francesca e Manuel si stanno risentendo e non sono tipi da mentire alla redazione. Un’altra famosa gossip creator, Deianira Marzano, su Instagram ha lasciato intendere che il nuovo Tronista di Uomini e Donne 2024/2025 lascerà tutti spiazzati e non vuole fare spoiler su chi si tratti per non rovinarci la sorpresa. Due indizi sull’identità del protagonista a settembre del dating show condotto da Maria De Filippi, è un maschio ed è un volto noto. Difficile possa essere Armando Incarnato a sedere sulla poltrona rossa accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, potrebbero esserci incompatibilità tra i suoi impegni e le registrazioni del programma. Per motivi diversi anche l’approdo dal Trono Over a quello Classico sembra complesso per Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne 2024/2025 quando prima registrazione

Non è noto se il pugliese abbia rotto con la sua fidanzata. In questo caso stonerebbe con il passato e potrebbe sembrare un remix del percorso di Ida Platano. Bisogna anche tener conto che sia lei che Roberta di Padua non ci saranno nel parterre, almeno a settembre. La dama di Cassino è felicemente fidanzato con Alessandro Vicinanza, e anche l’assenza del salernitano, darebbe meno pepe alla presenza di Riccardo Guarnieri sul Trono. Allora chi? Il nuovo Tronista di Uomini e Donne 2024/2025 potrebbe essere Sossio Aruta. Si è lasciato da tantissimo tempo con Ursula Bennardo conosciuta nel parterre Over del programma e con cui ha avuto una figlia. Dunque avrebbe metabolizzato la rottura. Il carattere e la predisposizione per un percorso non piatto lo ha, così come la lunga assenza dalla Tv lo rende meno banale di altri. Proseguirebbe anche il criterio di non solo giovani al Classico che ultimamente funzionano poco rispetto alle aspettative. La prima registrazione di Uomini e Donne quest’anno è fissata per il 28 agosto, quindi c’è davvero poco per scoprire se sarà Sossio Aruta il nuovo Tronista.