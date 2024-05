Uomini e Donne dopo Ida e Mario non stanno insieme: ora Cristina

Dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne, il confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore non c’è lieto fine. Non stanno insieme, spunta Cristina Tenuta

I fan della presunta coppia di Uomini e Donne devono farsene una ragione, almeno per il momento. Dopo il confronto andato in onda in studio e della fine di questa stagione del programma condotto da Maria De Filippi, Ida Platano e Mario Cusitore non si sono messi insieme. Non solo tronista e corteggiatore non si sono fidanzati, non ci sono nemmeno più rivisti né chiariti lasciando tutto nel peggiore dei modi. Insomma un’amara delusione per la dama siciliana trapiantata a Brescia che però in questi minuti sta affrontando un altro scandalo, possibile, legato all’essere latin lover del bel napoletano che lavora a Radio Kiss Kiss. Dopo le elezioni di un presunto incontro tra Mario e Roberta Di Padua in quei di Cassino durante una serata dell’ex corteggiatore, su Instagram è spuntato un dettaglio che sta facendo rabbrividire i follower della parrucchiera siciliana ex di Riccardo Guarnieri. Se infatti l’incontro tra Roberta e Mario sembra un po’ Fanta gossip visto che la dama è legata ancora oggi ad Alessandro vicinanza con cui ha lasciato il programma con tanto di petali Rossi che sono caduti in studio, di ben altro peso e quello che è stato scoperto relativamente ad un’altra donna del parterre del Trono Over. Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne Cristina Tenuta ha iniziato a seguire su Instagram Mario Cusitore che ha ricambiato il follow. A scoprire questo dettaglio non da poco è stato Lorenzo Pugnaloni. L’ex fiamma di Armando incarnato già nel corso di questa stagione del programma condotto ogni pomeriggio da Maria De Filippi aveva dimostrato non poco interesse nei confronti del bel corteggiatore napoletano di Ida Platano. Ricorderete quanto gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti avevano notato questo interesse da parte della bionda dama del parterre, criticandola. Al riguardo C’è stato anche uno scontro, un litigio tra Ida e Cristina per il bel Mario e questi momenti di tensione potrebbero ritornare. È vero infatti che l’ex di Riccardo Guarnieri ha voltato pagina dopo l’assegnazione relativa al suo corteggiatore ma è vero anche che questo è un vero e proprio smacco che ha subito da parte della collega di trono over. Vedremo se a Uomini e Donne è nata una nuova coppia quella tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta, oppure se si tratta solo di un gesto per fare hype.

Uomini e Donne Mario Cusitore sul trono?

Proprio l’interesse ricambiato di Cristina Tenuta, alimenta ulteriormente le voci di un possibile e incredibile trono Over in vista della prossima stagione. In realtà è uno scenario che si ipotizza già da tempo puntata dopo puntata e che potrebbe diventare concreto a settembre. Mario Cusitore nuovo tronista di Uomini e Donne potrebbe sembrare surreale se si pensa che ha violato le regole del programma ma non essendoci la certezza e la prova regina di una sua frequentazione con Melissa Riva durante il trono Ida, la redazione potrebbe dargli questa possibilità.