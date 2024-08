Alain Delon e Romy Schneider figlio morto: la verità su David

L’addio ad Alain Delon a 88 anni ha scosso il mondo internazionale dei suoi fan vecchi e nuovi. Come dimenticare la vita privata di un attore che è diventato iconico e sinonimo di bellezza grazie a Il Gattopardo con Claudia Cardinale e Rocco i suoi fratelli. Tre i figli del francese, Anthony, Anouchka, Alain jr senza contare Christian Aaron Boulogne, mai riconosciuto. Resta un dubbio atavico che attanaglia come una ferita indelebile il cuore di chi ha seguito le vicende sentimentali dell’artista: il figlio morto di Alain Delon e Romy Schneider. Nell’immaginario collettivo la coppia di attori è stata sposata e ha avuto figli, uno, David. Del resto all’epoca la loro unione fece scalpore anche sulle riviste scandalistiche perché andarono a convivere a Parigi senza essere sposati. La Principessa Sissi e il principe Tancredi non si sono mai dimenticati, entrambi lo hanno ammesso in diverse interviste e anche questo ha indotto a pensare che fossero più di cinque gli anni del loro amore. Alain Delon ha sempre conservato, dopo la morte della sua ex, una foto di Romy Schneider nel portafoglio, ennesimo atto d’amore per la donna con cui è rimasto eternamente legato a prescindere dalla relazione. Una storia d’amore che ha appassionato i tanti fan della coppia a tal punto da portare avanti una notizia che in realtà non è vera. David, il figlio morto, di Romy Schneider non era di Alain Delon. I due non hanno avuto figli. La storia però resta comunque tragica anche nel giorno della morte del compianto attore francese.

Alain Delon e la storia di David figlio morto di Romy Schneider

David è figlio di Romy Schneider e Harry Meyen, entrambi attori di rilievo contestualizzati agli anni Sessanta e Settanta. Nato a Berlino il 3 dicembre del 1966, due anni dopo la rottura tra Sissi e Alain Delon, è sempre stato sotto gli occhi di tutti, dai paparazzi agli addetti ai lavori. In realtà lui ha sempre visto come padre non Meyen, quello biologico, bensì il secondo marito di sua madre, Daniel Biasini che all’epoca si occupava di gestire la sua immagine con i media. Pare che quando Romy Schneider divorziò dal suo “padre adottivo”, il giovane non la prese bene ma poco dopo fecero pace. Nonostante adolescente, David era già attore e aveva preso parte a piccoli ruoli in diversi film, anche insieme a sua madre nella pellicola La morte in diretta. David, figlio morto di Romy Schneider e non di Alain Delon, è morto a 14 anni il 5 luglio del 1981 a causa di un terribile incidente domestico nel giardino dei nonni acquisiti (i genitori di Daniel Biasini).