Alain Delon e Claudia Cardinale sono stati insieme? La calda scommessa

Alain Delon e Claudia Cardinale sono stati insieme durante il film Il Gattopardo diretto da Luchino Visconti. Il gossip, questo, di antica memoria che è tornato in auge con la morte a 88 anni del compianto attore francese. Ad alimentare il ritorno dell’antiche voci, lo struggente messaggio d’addio al suo collega da parte dell’attrice di origini tunisine. I due interpreti hanno lavorato uno accanto all’altro da protagonisti solo ne Il Gattopardo: lui era il bello è tenebroso principe Tancredi, lei l’affascinante quanto ingenua Angelica. Il film ispirato al romanzo omonimo dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa è stato girato nel 1962 e fece il suo debutto al cinema l’anno successivo. In quel periodo Alain Deloine era sposato con la sua unica moglie Nathalie Canovas, madre di suo figlio Anthony. Non era un mistero che l’attore francese, già famoso per aver preso parte alla pellicola Rocco e i suoi fratelli, fosse fedifrago. Aveva tradito la moglie con diverse attrici conosciute sui set dove girava. Si vociferò di un ritorno di fiamma di Alain Delon con Romy Schneider, storica ex. Poi fu il turno di una passionale avventura con Brigitte Bardot, smentita in tarda età dai due attori grandi amici.

In questo lasso di tempo tra gli ultimi anni di matrimonio con Nathaly e il divorzio, con tanto di fuga romantica con la cantante Dalida, si inserisce il gossip su Angelica e Tancredi de Il Gattopardo. Tenendo conto anche del fatto che la Cardinale all’epoca era single. Sará la bellezza straordinaria dei due attori, sarà la chimica che si crea sul set ad ogni scena d’amore, sarà la bravura del regista Luchino Visconti, è difficile non pensare che tra Alain Delon e Claudia Cardinale ci sia del tenero. Un po’ ci giocano su per la promozione del film che diventa iconico anche grazie all’interpretazione magistrale dei due attori. La scena finale del ballo de Il Gattopardo, coreografia curata da un’esperto del calibro di Alberto Testa, è tra i più famosi del cinema. In diverse interviste e in un libro la stessa Claudia Cardinale ha rivelato se è stata insieme ad Alain Delon o no. Ci rimarrete male leggendo questo articolo perché la risposta è no, nonostante ci sia stato un piccolo “caso” al riguardo. La stessa attrice italo tunisina ha spiegato che la forte tensione passionale che si respirava con l’attore francese morto a 88 anni era caricata a dovere per una migliore riuscita delle scene. Il motivo era dovuto non solo alla bravura reciproca nell’interpretare Angelica e Tancredi quanto nell’arte di Luchino Visconti di saperla provocare. Il regista fece una scommessa quella di vedere Alain Delon e Claudia Cardinale insieme in brevissimo tempo, puntando sul fascino di lui e la giovinezza di lei che ci sarebbe caduta.

Alain Delon e Claudia Cardinale in che rapporti erano

In realtà era anche un modo per provocare l’attrice e far sì che fosse particolarmente passionale nelle scene, anche senza cadere realmente tra le braccia di Delon. Dalle parole si intuisce che il protagonista di Rocco e i suoi fratelli ci sarebbe anche stato con la Cardinale (e viceversa) ricevette in sostanza un due di picche perché la tunisina non voleva fare la parte di quella che cedeva alla corte di un collega più maturo ed esperto. Chissà cosa sarebbe successo tra Tancredi e Angelica fuori dal set de Il Gattopardo se non ci fosse stato lo zampino di Luchino Visconti con la sua scommessa. Alain Delon e Claudia Cardinale sono sempre stati in ottimi rapporti, anche fino alla scomparsa del francese. Già tempo fa si sono definiti grandi amici e sono stati vicini l’un l’altro nei reciproci momenti di difficoltà. Insomma se non è nato tra i due l’amore, nè è scoppiata la passione, è rimasto vivo un sentimento sincero e un bel ricordo sul set di una delle pellicole più importanti della storia del cinema.