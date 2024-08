Alain Delon figli con chi li ha avuti lo smacco Romy Schneider

A dir poco turbolenta la vita privata di Alain Delon morto oggi a 88 anni. Per molto tempo si è pensato che l’attore francese avesse avuto figli con Romy Schneider, non è proprio così, anche perché ha avuto tante donne diverse ma ha sempre detto che l’unica che ha amato è stata l’interprete della Principessa Sissi. Alain Delon ha avuto tre figli: Anthony Delon 64 anni, Anouchka 33 anni e Alain 30 più un quarto figlio non riconosciuto. Sicuramente il più famoso e il più discusso è quello che in parte è il sosia del padre sia nell’aspetto che nelle velleità artistiche. Il primo figlio di Alain Delon è Anthony, la cui madre è l’attrice Nathalie Canovas, unica moglie di Tancredi ne Il Gattopardo. Anthony Delon oggi è attore e scrittore e ha sempre vissuto un rapporto conflittuale con entrambi i genitori. Adolescenza turbolenta, alcuni problemi con la giustizia e poi il trasferimento a New York per intraprendere la carriera di attore. Non ha mai raggiunto la celebrità del padre ma tutto sommato è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Quando il padre è morto i rapporti di Anthony Delon con lui non erano buoni. Il primo figlio dell’interprete di Rocco e i suoi fratelli si è sposato nel 2006 con Sophie Clerico, madre di due suoi figli. In precedenza era diventato papà di Alyson Le Borges, oggi modella e attrice, figlia di Marie-Helene Le Borges. La seconda figlia di Alain Delon è Anouchka Delon nata nel 1990 quando l’attore aveva già una certa età. La madre di Anouchka è Rosalie van Breemen, modella e giornalista. La donna oggi a 34 anni continua la sua carriera di attrice intrapresa grazie anche ai consigli del padre. I due hanno anche recitato sullo stesso set in Le Lion, dettaglio importante che sottolinea il rapporto tra i due. A differenza di Anthony, Anouchka è l’unica figlia con cui lo storico testimonial di Eau Savage è sempre andato d’accordo. L’attrice è sposata con il collega Julien Dereims ed è mamma di Lino. Il terzo figlio di Alain Delon è Alain Fabien che oggi ha 30 anni. In questo caso la mamma è sempre la giornalista Rosalie van Breemen. Attore e scrittore, è un single incallito.

Infine tra i figli di Alain Delon c’è da considerare anche Christian Aaron Boulogne, mai riconosciuto perché non aveva un buon rapporto con la mamma Edith Boulogne, anche lei attrice. Oggi 62 anni è stato cresciuto dalla nonna paterna e risulta lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo tutte queste informazioni serve necessariamente un recap. Dunque Alain Delon, fino alla morte, non ha avuto buoni rapporti con figli riconosciuti e non eccetto per l’unica femmina Anouchka. Tra le tre donne con cui l’attore del Gattopardo ha avuto figli non compare Romy Schneider e c’è un perché.

Alain Delon e Romy Schneider figli

Nell’immaginario collettivo c’è purtroppo una tragica fake news: David, il figlio morto di Romy Schneider, era di Alain Delon. Non è vero, l’interprete di Sissi ebbe David con Harry Meyen, suo collega. C’è un motivo del perché Alain Delon e Romy Schneider non hanno avuto figli. I due grandi attori si sono conosciuti giovanissimi, rispettivamente 21 anni lui e 23 anni lei, si sono lasciati dopo cinque anni d’amore. La loro storia che non è mai arrivata al matrimonio era quando entrambi, in periodi diversi, erano all’apice della loro carriera. Proprio per questo, impegnati sul lavoro, si sono lasciati e non hanno avuto figli senza mai dimenticare gli anni d’amore vissuti insieme