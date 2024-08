Alain Delon Romy Schneider vera storia d’amore mai raccontata

Solo con la morte di Alain Delon sono spuntati dei dettagli inediti sulla storia d’amore con Romy Schneider. Bellissimi, famosi, un po’ “monelli” sono la coppia più iconica del cinema internazionale che ha fatto sognare diverse generazioni di fan. Come accade ed è accaduto per molti attori, Alain Delon e Romy Schneider si sono conosciuti sul set del film Christine di Pierre Gaspard-Huit nel 1958. Non scattò subito il colpo di fulmine anzi. La comunicazione tra i due era resa difficile dal fatto che Alain Delon non parlava tedesco e Romy Schneider non conosceva il francese. Strano ma vero, in realtà all’attore morto oggi a 88 anni non piaceva l’interprete di Sissi. In un documentario dell’epoca disse che la sua collega era una ragazza molto carina, molto capricciosa e molto noiosa. Il regista Pierre Gaspard-Huit, testimone privilegiato della loro storia d’amore, confermò che all’inizio Alain Delon non sopportava Romy Schneider. Si sentiva molto inferiore accanto a una signorina borghese molto educata ed all’inizio è stato molto difficile. Come spesso accade però tra l’odio e l’amore il passo è breve. Sissi e l’attore francese testimonial del profumo Au Savage avevano molto in comune, tra questi anche un’infanzia difficile segnata dall’assenza del padre. Quest’esperienza li ha avvicinati molto e così la natura del loro rapporto ha preso un’altra piega quando hanno girato una scena d’amore in un parco di Vienna. Il regista Pierre Gaspard-Huit ha ricordato che in quella scena non c’è stato un bacio cinematografico tra Alain Delon e Romy Schneider, quel bacio reale lo notarono tutti. In poco tempo i due attori sono diventati una coppia. L’anno successivo, nel 1959, l’attore francese morto oggi e Sissi festeggiarono il loro fidanzamento sulle rive del Lago di Lugano, in Svizzera. All’epoca Alain Delon aveva 24 anni e Romy Schneider 21. Adorati dal pubblico e celebrati dai fotografi, divennero noti come “i promessi sposi d’Europa”.

Dopo aver girato Christine a Vienna, i due attori, diventati amanti, si separarono per poi incontrarsi nuovamente, questa volta a Parigi. Romy Schneider fu felice di poter finalmente lasciare le grinfie della madre e del patrigno ma fu presto oggetto di molte critiche da parte del suo paese natale, che le rimproverava di aver tradito la sua patria e di aver preferito un uomo francese alla sua identità austro-tedesca. Nonostante tanti credono sia avvenuto, Alain Delon e Romy Schneider non si sono mai sposati, non c’è mai stato un matrimonio e non hanno avuto figli. La loro storia d’amore trovò sempre più difficoltà a resistere ai viaggi, alle riprese cinematografiche e alla crescente fama dell’attore francese. Da giovane protagonista sconosciuto, Alain Delon acquisì lo status di star nei primi anni ’60. Nella coppia i ruoli si invertirono. Anni dopo, Romy Schneider spiegherà cosa l’ha fatta soffrire nella sua relazione con Alain Delon: “Ero follemente innamorata. Se sto con lui mi sento completa, e vi assicuro che lo rimarrò”, confidò in un’intervista alla giornalista tedesca Alice Schwarzer nel 1976. Uno dei motivi del perché Alain Delon e Romy Schneider si sono lasciati è la gelosia, non sentimentale, professionale. L’attrice ammise di essere diventata “gelosa” del successo di Alain Delon, come raccontato nel documentario Romy, femme libre, trasmesso su France 3 nel 2022.

Potrebbe interessarti anche: Romy Schneider figli: la tragica scomparsa di David e le verità di Sarah

Alain Delone e Romy Schneider perché si sono lasciati

Dopo alcuni anni passati ad aspettare pazientemente che il telefono squillasse, la carriera dell’attrice che tutti ricordano nel ruolo della Principessa Sissi ebbe una nuova svolta quando i Columbia Studios la contattarono. L’austriaca vola quindi a Hollywood, lontano dal suo Alain. Questa nuova distanza geografica segna la fine della loro storia d’amore. Nel 1963, cinque anni dopo l’inizio della loro storia, i due attori si lasciarono. Alain Delon, che nel frattempo aveva subito il fascino di altre donne, lasciò la sua fidanzata, partita per Hollywood per girare un nuovo film. Nella loro villa privata nell’ottavo arrondissement di Parigi, Alain Delon lasciò una lettera di separazione accompagnata da un bouquet di rose Baccara rosso scuro. “La ragione mi costringe a dirti addio. Abbiamo vissuto il nostro matrimonio prima di sposarci. La nostra professione ci renderebbe impossibile la sopravvivenza… Non fraintendete il colore di questi fiori: non sono rose nere. Ti restituisco la libertà lasciandoti il mio cuore”, avrebbe scritto il famoso attore, secondo quanto riportato da Paris Match. Si è trattato di una rottura brutale e dolorosa per l’attrice, che a quanto pare ha faticato molto a riprendersi. “Alla fine di questa infelice storia d’amore con Alain, mi sono ritrovata distrutta, persa, annientata”, ha confidato anni dopo Romy Schneider. Nonostante un finale che avrebbe potuto essere più elegante, Alain Delon rimase sempre vicino a Romy Schneider. Un decennio dopo il loro incontro, si riunirono sullo schermo in La Piscine di Jacques Deray. Dalla morte dell’attrice nel 1982, l’ex ha sempre conservato una sua foto nel portafoglio.