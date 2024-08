Madonna compleanno Pompei quanto ha pagato: cifre blu

Madonna ha festeggiato 66 anni a Pompei scavi e già detta così si immagina abbia speso una fortuna. Sembra la scena di un film, il compleanno di una delle più grandi star della musica internazionale all’interno del Parco archeologico tra i più famosi all’estero, magari a tema e con tanti invitati super famosi . Gli americani hanno una vera e propria passione per Pompei, e la storia romana in particolare, ogni anno visitano a flotte il sito, tra i più frequentati al mondo. Come spesso accade ci sono due versioni discordanti. Per il Parco archeologico di Pompei non c’è stato di certo mega party per i 66 anni dell’iconica voce di Frozen. Ufficialmente parla di piccolo rinfresco al Teatro Grande. Altre fonti, tra cui il Fatto, parla di un buffet per centinaia di ospiti. Non solo, non ci sarebbe stata una performance artistica, bensì musica, rigorosamente in acustica, e macchinari sofisticati per scenografie importanti tipo fumo. La serata a Pompei per il compleanno della cantante diventata famosa con Like a Virgin avrebbe anche coinvolto due domus. Insomma non è quello che ci interessa in questo articolo incentrato su un altro aspetto, meno cronaca più gossip. Madonna avrebbe speso per il compleanno agli Scavi Archeologici di Pompei 250 mila euro. Una cifra blu! Attenzione però ufficialmente dal Parco è stato detto che in via generica che la cantante di Isla Bonita ha fatto una donazione per i ragazzi del progetto “Sogno di Volare” con l’obiettivo di coinvolgere i giovani del territorio in attività culturali tra cui uno spettacolo al Teatro di Pompei. La cifra è per un anno di sostegno a questo particolare progetto e non per il noleggio del sito per il suo genetriaco. Direte nulla di che e infatti siamo rimasti anche noi un po’ spiazzati. Si rincorrevano delle voci differenti, Madonna avrebbe pagato per finanziare futuri progetti di restauro del Parco, non sono mai arrivate conferme al riguardo, anzi smentite.

Madonna quanti compleanni in Italia

Non è la prima volta che la cantante Madonna festeggia il suo compleanno in Italia. Era già successo in Puglia quando la star scelse tre anni fa Borgo Egnazia, resort extralusso a Savelletri di Fasano. In quell’occasione viaggiò su treni storici e camminò per strada come una qualsiasi turista pur essendo un’icona della musica. Come per Pompei anche la Puglia è tra le regioni preferite degli americani. Come dimenticare il suggestivo matrimonio di Brooke e Ridge di Beautiful girato sulla splendida spiaggia di Polignano a mare e ad Alberobello. Chissà se in futuro Madonna girerà in Italia un videoclip di un suo nuovo singolo.