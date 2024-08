Fedez non ha una nuova fidanzata ma una strategia

Fedez, ovvero Federico Lucia, ha voltato pagina dopo la separazione da Chiara Ferragni passando dai The Ferragnez al posto fisso sulle riviste di gossip. Nessuno vuole metterlo sotto la lente d’ingrandimento del giudizio popolare, che lo vede troppo libertino e poco sofferente dopo la rottura con la moglie influencer. Sono numerosi i nomi accostati al rapper questa estate. Dimenticando Ludovica di Gresy che ha smentito, la nuova fidanzata di Fedez all’inizio fu Garance Authie, modella francese 21enne. Nel mentre una presunta notte di passione con Taylor Mega, per vendicarsi di Tony Effe che avrebbe avuto un flirt con Chiara Ferragni. Fedez è stato poi paparazzato con una nuova fiamma Sveva Magatti, la moretta 20enne che compare nelle foto in Puglia con il rapper. Archiviata la milanese è stata la volta di Giulia Ottorini per il rapper. In realtà era già stata in passato accostata a Federico Lucia prima che conoscesse Chiara Ferragni. Chi ha poi beccato Fedez con Luna Shirin Rasia, modella ex del cantante di Amici Michele Merlo, morto a causa di una leucemia fulminante. Diversi sono stati poi gli avvistamenti a Porto Cervo, in Sardegna, con diverse ragazze non appartenenti al mondo dello spettacolo. Va da se che Fedez, almeno per questa prima estate da single, non ha una nuova fidanzata. Quello che appare evidente è che dietro ogni nuova fiamma del rapper di Sapore c’è una strategia, doppia. La prima è una scelta di comunicazione, di marketing. Piuttosto che nascondersi, preferisce divertirsi alla luce del sole infiammando il gossip su di lui. Tra l’altro è anche un modo per far parlare di sé ed essere sempre sulla cresta dell’onda.

Fedez non dimentica Chiara Ferragni

L’altra strategia è di tipo sentimentale. Per quanto risentiremo ci sia, Chiara Ferragni è la donna più importante della vita di Fedez, come da sua stessa ammissione, essendo la madre dei suoi due figli Leone 6 anni e Vittoria 3 anni. L’impressione è che ci vorrà tempo per vedere una vera nuova fidanzata accanto al già giudice di X Factor. Una conferma a questa teoria è arrivata dalla voce di Bella Storia in persona. Quando è scoppiato il gossip su Chiara Ferragni e Silvio Campara, sposato con figli, senza mezzi termini ha usato una colorita metafora. Il senso della storia Instagram contro l’ex moglie è che lui a differenza dell’influencer non nasconde la polvere sotto il tappeto. Chissà se ci sarà una trasmissione conclusiva di The Ferragnez o almeno uno speciale che seguirà i dettagli della separazione.