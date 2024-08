Da sempre il gossip è stato parte integrante della vita di Francesca Chillemi. In debutto sulle cronache rosa di Azzurra di Che Dio Ci Aiuti è arrivato a soli 18 anni, quando ha vinto il titolo di Miss Italia nel lontano 2003. Una bellezza semplice, acqua e sapone ma prorompente appariva negli scatti dei paparazzi accanto a quello che era dato per certo come suo primo fidanzato Vip. Francesca Chillemi e Mutassim Gheddafi sono state tra le coppie più chiacchierate vent’anni fa. Il terzo figlio di Gheddafi era dato per certo come fidanzato della reginetta di bellezza siciliana e la storia d’amore era definita con una durata di oltre tre anni, con una rottura per mezzo. Guada i casi della vita, anche in quel caso a paparazzare Francesca Chillemi con Mutassim Gheddafi fu il settimanale Oggi, la stessa rivista che ha pubblicato le foto delle vacanza a Capri dell’attrice di Viola come il Mare e dell’armatore Eugenio Grimaldi. All’epoca con il figlio di Gheddafi una ventenne Chillemi era stata fotografata all’hotel Cala di Volpe di Porto Cervo. Erano state diffuse anche le ultime notizie sul relax di coppia tra la mora di Barcellona Pozzo di Gotto e il figlio dell’allora rais libico: intera suite extra lusso per loro con intero piano prenotato, bagni in piscina e cene a luna di candela. La siciliana si è poi legata sentimentalmente al suo attuale ex marito Stefano Rosso di Diesel dal padre di sua figlia Rania. Dopo qualche anno dal gossip politico Francesca Chillemi smentì la storia con Mutassim Gheddafi. Non è mai stato il suo fidanzato, tra loro un’amicizia in un periodo in cui non sapeva gestire il risvolto gossip della popolarità raggiunta grazie a Miss Italia. Certo deve essere davvero brutto leggere falsità sul proprio conto anche se fortunatamente leggere. Oggi la Chillemi ha 39 anni e sta vivendo con riservatezza la relazione con Eugenio Grimaldi, dell’omonima compagnia di navigazione. Bagno a largo di Capri in yacht, effusioni e baci alla Taverna Anema e Core, covo di Vip.

Potrebbe interessarti anche Chi è l’ex moglie di Eugenio Grimaldi nuova fiamma di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi e Can Yaman: le ultime

Dopo le foto di Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi insieme, i fan che volevano l’attrice fidanzata con Can Yaman hanno messo definitivamente una pietra sopra il loro sogno d’amore. Dopo la fine del matrimonio tra l’ex Miss Italia e Stefano Rosso, qualche fan aveva sperato in un avvicinamento nella vita reale tra i protagonisti di Viola come il Mare. In passato le voci di un flirt tra Viola e l’ispettore capo Francesco Demir vennero spente sul nascere e non sono state più alimentate nemmeno durante le riprese della seconda stagione della fiction Mediaset.