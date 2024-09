Chi ha visto dell’originalità nel gesto di Alessandro Vicinanza, nel donare un calzino rosa da neonata alla sua compagna Roberta di Padua sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, deve forse ricredersi. La coppia nata lo scorso anno a Uomini e Donne Over ha infatti copiato un’altra coppia del programma condotto da Maria De Filippi. La dama di Cassino e il fioraio di Salerno stanno insieme da quasi un anno. Inizialmente Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza avevano iniziato a frequentarsi al trono over solo per un paio di settimane. In quel caso, il salernitano aveva fatto diversi passi indietro rispetto all’interesse nei confronti dell’attuale fidanzata. Storico fu il regalo di oltre 100 rose rosse a Roberta. Un gesto che fu poi ritrattato da Alessandro che dichiarò di averla utilizzata per fare ingelosire Ida Platano, la donna che realmente amava. Dopo questa dichiarazione d’amore Ida e Alessandro vicinanza lasciarono lo studio di Uomini e Donne per vivere un’intensa relazione culminata con una fragorosa rottura. All’epoca fece scalpore lo show che fece Ida in studio per difendere il suo Alessandro dagli attacchi del suo ex Riccardo Guarnieri. una reazione talmente carica di rabbia che fece pensare ad un interesse ancora vivo da parte della dama siciliana trapiantata a Brescia per il pugliese. Qualche mese dopo, infatti, scoppiò la coppia formata dalla Platano e Vicinanza. Ida diventò tronista di Uomini e Donne inscenando un percorso di passione litigi con il corteggiatore Mario Cusitore. Ida lasciò poi il trono senza scegliere il napoletano speaker di radio kiss kiss, perché coinvolto nel B&B gate con una presunta amante Melissa Riva. Nel mentre la parrucchiera faceva il suo percorso da tronista, Roberta e Alessandro ripresero a frequentarsi tra alti e bassi. Inizialmente il fioraio non era convinto di intraprendere una relazione seria con la dama di Cassino buttandosi a corteggiare Cristina Tenuta. L’amore ha poi trionfato e l’attuale coppia ha lasciato Uomini e Donne dimostrandosi molto unita in questi mesi. C’è anche chi pensa che Roberta di Padua sia incinta di Alessandro Vicinanza e che stiano aspettando una femminuccia. Per ora la cassinese non conferma nè smentisce su Instagram dove piovono auguri e polemiche. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia Alessandro ha regalato a Roberta un calzino rosa da neonata. Un gesto di equivoca interpretazione. Inoltre, già da giorni la coppia di Uomini e Donne Over ha giocato sul filo sottile di un annuncio di gravidanza, o matrimonio, mentre provavano i vestiti dello sponsor in un Atelier da sposi. Alla fine non si trattava di nozze in arrivo per i protagonisti del Trono Over ma della loro sfilata sul red carpet a Venezia.

Potrebbe interessarti anche: Uomini e Donne Roberta Di Padua chi è e che lavoro fa

Roberta di Padua incinta

Se anche in questo caso la dama di Cassino non sia incinta e sia una richiesta di fare un figlio da parte del compagno salernitano lo scopriremo presto su Instagram. Intanto il gesto di regalare scarpine è stato già visto a Uomini e Donne, molti anni fa. Quando il tronista Marco Fantini fece la sua scelta che ricadde sulla corteggiatrice Beatrice Valli, sua attuale moglie e madre delle sue tra figlie Bianca, Azzurra e Matilde le fece una sorpresa molto dolce. Al momento del discorso le diede una scatola in cui c’erano delle scarpine. Il messaggio era chiaro, scelgo te e tuo figlio Alessandro. All’epoca Beatrice era mamma da un paio d’anni del suo primo figlio avuto dalla relazione finita con il calciatore Nicolas Bovi. Un altro gesto simile a quello delle scarpine rosa di Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua sul Red carpet a Venezia è nella fiction Che Dio Ci Aiuti. Nella quinta stagione della serie in abito da suora con Elena Sofia Ricci, Guido (Lino Guanciale) regala a sua moglie Azzurra (Francesca Chillemi) un paio di scarpette per chederle di avere un figlio. Chissà se questa era il messaggio di Alessandro per la sua Roberta.