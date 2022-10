Uomini e donne Roberta Di Padua chi è la dama da Riccardo a Michele

Roberta Di Padua, 40 anni, è uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne. Ex segretaria di un politico, ricordiamo il suo percorso in tv

Maria De Filippi ha creato numerosi personaggi con il suo Uomini e Donne. Uno di questi è senza dubbio la bellissima dama Roberta Di Padua, amata e odiata e sempre in cerca del vero amore. È stata al centro della stagione 2021 del dating show di Mediaset, per poi tornare nell’edizione 2022, dopo un bel po’ dalla sua uscita di scena. Un anno e mezzo lontano dalle telecamere. Un periodo che l’ha vista frequentare alcuni uomini ma, ha spiegato, prima o poi spariscono tutti. Roberta di Padua sente ci sia una sorta di pregiudizio nei suoi confronti per il carattere forte e l’encomiabile sincerità che può spaventare gli uomini che per questo rinunciano fin da principio. Tracciamo un profilo di chi è Roberta Di Padua e rinfreschiamo un po’ la memoria a chi vuole ricordare il suo percorso a Uomini e Donne.

Roberta Di Padua, 40 anni, è nata il 13 luglio 1982 a Cassino e attualmente vive a Pontecorvo con suo figlio. Molto attiva sui social, con il suo profilo Instagram che è seguito da 290mila follower, le foto che pubblica sono principalmente di sé. Differenti pose, outfit e location, con una certa costante che è il suo lato B, di cui giustamente è alquanto fiera. La dama ha diversi tatuaggi tra cui un cuore sul collo ed è una sfegatata tifosa del Napoli. L’ex di Riccardo Guarnieri ha avuto una storia d’amore importante con Giuseppe D’Aguanno, un cognome decisamente familiare ai fan di Uomini e Donne. Si tratta infatti del fratello di Federico, tronista il cui segno sul programma è stato negativo a dir poco. Si era infatti accordato con una sua corteggiatrice nel corso della sua esperienza. La relazione con Giuseppe è ormai conclusa ma da quell’unione è nato un figlio, Alex, venuto al mondo nel 2013. A quanto pare Roberta Di Padua conserva un buon rapporto con l’ex cognato, come dimostrato da una dedica presente su Instagram. La dama, oltre alla notorietà, ha un lavoro normale come tanti e sappiamo che in passato è stata assistente personale di un noto politico: Mario Abruzzese. Si tratta del Presidente del consiglio regionale del Lazio, membro di spicco della fazione regionale di Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi. Attualmente come lavoro fa la segretaria.

Roberta Di Padua il percorso a Uomini e Donne

Ama mostrarsi come una donna forte ma l’esperienza a Uomini e Donne, prolungata nel corso di alcune stagioni, ha mostrato tutto il lato fragile di Roberta Di Padua. Entrata nel programma nel 2019, la dama ha legato subito con il personal trainer Gianluca Scuotto, che però aveva infine deciso di puntare su Cristina Incorvaia. Da citare Sebastiano Mignosa, ma soprattutto Riccardo Guarnieri, in cui ci sono stati diversi tira e molla nella fase in cui non era impegnato con Ida Platanoe che merita un approfondimento a parte. Nel frattempo che il cavaliere pugliese era fuori dal programma, Roberta ha frequentato Armando Incarnato ma le cose non sono andate bene perché i due non si prendevano caratterialmente. Nulla da fare Roberta Di Padua anche con Michele Dentice, decisamente affascinante con il suo fisico palestrato essendo un culturista. Peccato che la concentrazione assoluta per le gare sportive lo abbia distolto fin troppo da questa frequentazione. Roberta si è così tirata indietro. Non molto tempo dopo è stato proprio lui a tirarsi indietro dallo show, dicendo di non riuscire a essere se stesso all’interno delle dinamiche del programma. Aveva rinunciato a un’altra frequentazione pur di stare al fianco della Di Padua, ma alla fine è tornato a casa single come prima.

Ecco però far ritorno Riccardo Guarnieri, il che convince la donna a frequentare nuovamente il suo ex. I vecchi dissapori non sono svaniti nel nulla, anzi, ed entrambi si accusano di scarso interesse. Le discussioni proseguono ma non smettono di vedersi. Lei vorrebbe essere l’unica e gli chiede un’esclusiva. Lui rifiuta più volte ma alla fine decidono di uscire insieme e di fatto dare una vera opportunità a questa relazione. A marzo 2020 si dicono innamorati e abbandonano Uomini e Donne con tanto di scelta con petali rossi. Le cose non vanno però come sperato: a maggio Maria De Filippi li invita in studio e Roberta Di Padua si lamenta del fatto che Riccardo sia fin troppo concentrato su di sé. Le cose devono andare esattamente come lui desidera e quando lei agisce diversamente iniziano i problemi. Durante una gita a Salerno hanno poi litigato duramente, al punto che lui ha fatto la valigia ed è andato via. Una frattura non ricucita in privato o in studio, con Riccardo che l’ha accusata d’averlo spinto in studio nuovamente per aumentare i suoi follower.

Assente da Uomini e Donne per un anno e mezzo, saltando l’intera edizione 2021-22, Roberta Di Padua vi ha fatto ritorno a ottobre, dicendosi ancora in cerca del vero amore. Ha subito dovuto chiarire una polemica che stava nascendo: è stata infatti vista a cena con Davide Donadei, ex tronista che da poco aveva rotto con Chiara, sua scelta nel programma. I due sono solo amici, questa è la versione di Roberta, tra i due non c’ è stato nient’altro che un bacio. Il ritorno della dama attira le attenzioni di Alessandro Vicinanza, basta una sola uscita e le cose si interrompono. Ecco però che il fioraio di Salerno fa la sua mossa, decide di inviarle 100 rose bianche, così da riavvicinarsi a lei. Un gran gesto che li spinge ad andare a un concerto insieme, quello di Rosario Miraggio a cui Roberta di Padua è particolarmente legata essendo fan. Lei è però scontenta del suo modo di agire, dopo le rose si sarebbe aspettata passione, vicinanza e un totale interesse. Lui invece è poco reattivo, dice, e nelle sue risposte ai messaggi percepisce uno scarso interesse. Alla fine i due interrompono la frequentazione, anche perché Alessandro dichiara a sorpresa di essere innamorato di Ida Platano. Inutile dire come le due donne, entrambe ex di Riccardo Guarnieri, abbiano poi iniziato a litigare. Le polemiche regnano sovrane, con la Di Padua che ha più volte avvertito l’ex frequentante per fargli aprire gli occhi. È certa che Ida abbia ancora un legame con Riccardo. Quest’ultimo, tra l’altro, pare geloso ed è stato beccato dalle telecamere a sparlare con Roberta proprio della Platano e Alessandro nel dietro le quinte.