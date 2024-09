Stefano de Martino, prima ballerino di Amici di Maria De Filippi dopo presentatore di successo 35enne, non ha mai negato di essere ricorso al ritocchino. Il conduttore di Affari Tuoi si è rifatto ed è apparso in questi mesi più raggiante che mai, merito del suo fisico sportivo, ovviamente, e un po’ del filler. L’anchorman di Stasera Tutto è possibile nel corso del tempo ha subito una vera e propria trasformazione fisica, mix di crescita, duro lavoro muscolare in palestra e mano di un chirurgo eccellente per piccoli dettagli che fanno la differenza se si lavora in TV. Stefano De Martino prima della chirurgia estetica lo abbiamo visto ad Amici nella stagione 2009/2010. Aveva 21 anni compiuti da poco, fisico atletico e asciutto, poco scolpito. Sicuramente il ballerino di Garrison La Rochelle era già un bel ragazzo dal sorriso con le fossette, spontaneo, come quello che oggi sfoggia in Rai. Qualche anno dopo, con il lavoro da ballerino professionista di Amici e la relazione con la futura moglie Belen Rodriguez, il napoletano appare cambiato. Stefano De Martino si è rifatto il naso con un intervento di chirurgia plastica, l’occasione per cambiare è stata la rottura dell’osso etmoide a causa di un incidente. Per il gossip fu per l’incidente in moto con Belen che rese nota la relazione clandestina tra i due. Il naso di Stefano de Martino prima della chirurgia estetica appare più largo, dopo più sottile e slanciato (sinceramente era già perfetto). Il conduttore di Affari Tuoi ha anche ammesso di aver rifatto i denti in più occasioni. In passato, quando era il fidanzato della Rodriguez senza aver ancora iniziato la sua carriera in TV se non come ballerino, fece anche un’altra rivelazione di cui non c’è traccia sul web. Stefano De Martino si è rifatto le orecchie che prima della chirurgia erano a sventola, ora piccole e delineate. Va specificato che oltre a naso e denti, il presentatore di Bar Stella non ha mai parlato di altri ritocchini, quindi si va di supposizione. Ad esempio Jonathan Kashanian, esperto di stile e vincitore del Grande Fratello nel 2005, ha detto la sua al riguardo. Per lo stilista Stefano de Martino ha fatto anche il filler alle labbra, per renderle più carnose, e agli zigomi, per rendere il viso meno rotondo, più esagonale. C’è chi invece ribatte dicendo che il volto più sottile del conduttore di Affari Tuoi è frutto di un prima e dopo dovuto all’età e alla barba non alla chirurgia. Per quanto riguarda invece il look dell’inviato dell’Isola dei Famosi con tanto di presunto flirt con Alessia Marcuzzi, poco è cambiato.

Stefano De Martino prima e dopo del look

Fronte abiti lo stile è quello alla Armani, elegante senza eccessi con quel taglio essenziale che svecchia gli abiti da uomo più classici. I capelli Stefano De Martino li porta a volte più corti, a volte più lunghi pettinati con il gel senza effetto bagnato, la barba è curata con taglio squadrato. In passato ci furono molte polemiche riguardo all’incredibile somiglianza fisica tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone, con qualche opinionista TV che mise nel calderone anche Stefano De Martino dopo la chirurgia. Il comune denominatore di Re Dei Paparazzi, motociclista e conduttore di Affari Tuoi è quello di essere ex di Belen Rodriguez. D’altronde la splendida show girl argentina ci ha sempre tenuto all’aspetto fisico dei suoi fidanzati. Non c’è nulla di male se li avesse instradati verso un miglioramento fisico con l’aiuto del ritocchino.