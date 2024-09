Stefano De Martino quanto prende per Affari Tuoi

Prende un bel cachet Stefano De Martino per presentare Affari Tuoi con un contratto faraonico. Ne ha fatta, d’altronde, di strada il napoletano, da ballerino di Amici di Maria De Filippi nel lontano 2009 a oggi conduttore Affari Tuoi. Una bella sfida per il debutto da solista in un programma di punta del palinsesto di Rai. L’ex marito di Belen Rodriguez deve dimostrare di meritare le cifre che guadagna per presentare il Gioco dei Pacchi e vincere il confronto con Amadeus che ha rialzato gli ascolti di un preserale che sembrava oramai morto. Come dimenticare, inoltre, le polemiche per il contratto oneroso che la Rai ha stipulato con il conduttore di Stasera Tutto è possibile per il salto di qualità dalla seconda rete all’ammiraglia. Addentrandoci nel portafoglio dell’anchorman, risulta che Stefano De Martino prende per fare Affari Tuoi 2 milioni di euro all’anno. Si tratta ovviamente di indiscrezioni mai confermate a cui va aggiunta una specifica. Il cachet di Stefano De Martino del contatto Rai sarebbe da 8 milioni di euro in 4 anni. Quindi due milioni a stagione televisiva che per l’ex giudice di Amici non significa solo Affari Tuoi. Sono inclusi nelle cifre anche altri programmi, come la nuova edizione di Stasera Tutto è possibile su Rai 2 e ipotetici altri show in programma dal 2025. Resta in sospeso invece Bar Stella, programma di seconda serata su Raidue. In tal senso la Rai non ha confermato e nemmeno annunciato la cancellazione dello show che ha avuto anche uno speciale nei giorni di Natale. I piani per Stefano De Martino nella Tv di Stato però sono ben precisi e a quanto pare delineati. Si vocifera della possibilità di vederlo tra i giudici a sorpresa di Tale e e Quale Show in qualche puntata ma soprattutto che sarà lui a prendere il testimone di Carlo Conti dopo i due anni previsti come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Già lo scorso anno dopo l’addio di Amadeus, si era spesso fatto il nome di Stefano De Martino come successore ma a quanto pare si è deciso prima di testare l’ex ballerino nel game show del preserale di Raiuno per poi lanciarlo nella kermesse musicale.

Tale e Quale quanto prendeva Amadeus

L’arrivo di Stefano De Martino come conduttore di Affari Tuoi fa scattare ovviamente il paragone con Amadeus anche in termini economici. Secondo numerosi fonti e indiscrezioni mai confermate, il precedente conduttore del gioco dei pacchi guadagnava 50 mila euro a puntata. Una cifra esorbitante se si considera il numero degli appuntamenti registrati dal nuovo volto di Nove che spesso prevedeva un impegno sette giorni su sette a meno di clamorosi rinvii per eventi particolari. Basti pensare che al termine della settimana del Festival di Sanremo, la domenica sera era presente Affari Tuoi.