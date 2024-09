Maria Rosaria Boccia è sposata? La verità sul marito

Fronte gossip Maria Rosaria Boccia è diventata famosa per il caso Sangiuliano e ci si interroga se sia anche lei sposata come il Ministro della Cultura. In un’intervista al TG1 Genny ha ammesso di aver avuto una relazione con l’imprenditrice di Pompei che è stata per un periodo la sua amante. La moglie di Gennaro Sangiuliano si chiama Federica Corsini, sposata nel 2018 e conosciuta in Rai quando era vicedirettore del telegiornale della rete ammiraglia. Resta invece un affascinante mistero l’identità del marito di Maria Rosaria Boccia. La titolare, insieme alla famiglia di un negozio di abbigliamento al centro di Pompei, è molto attiva su Instagram già a partire dal 2012. Un profilo ricco di foto e scatti dalla sua vita privata. Principalmente la NON consigliera del Ministero della Cultura ha spesso condiviso scatti di organizzazioni di eventi con vip nel backstage, di concerti come anche il concerto di Natale in Vaticano. Una delle ultime la ritrae accanto a Biagio Antonacci che ha avuto molto successo con il suo concerto al Teatro Antico di Pompei. La donna che ha avuto una relazione affettiva con Gennaro Sangiuliano ha avuto anche molti complimenti dall’attuale sindaco della città degli Scavi che ha detto di conoscerla fin da bambina e che ha sempre visto in lei, in diverse occasioni, grandi doti di organizzatrice di eventi. Nata il 12 luglio 1983 sotto il segno del Cancro Maria Rosaria Boccia è molto alta, fisico perfetto e un volto telegenico. Scorrendo il profilo Instagram dell’imprenditrice quasi consigliera del Ministro della Cultura a sorpresa si scopre che ha voluto tenere per sé qualche segreto riguardo la sua vita privata. Sicuramente, ci sentiamo di poter dire che Maria Rosaria Boccia non è sposata e non ha un marito e nemmeno figli. Non possiamo invece confermare e nemmeno smentire che la pompeiana abbia un ex marito o sia convolata a nozze in passato. Su Instagram della Boccia non ci sono nemmeno riferimenti da oltre dieci anni di compagni o fidanzati avuti nella sua vita sentimentale.

Potrebbe interessarti anche: Virginia Raffaele imita Beatrice Venezi a Colpo di Luna: cosa è successo

Maria Rosaria Boccia l’ex marito e la canzone dedicata a Sangiuliano

Secondo Dagospia c’è però un piccolo passo falso fatto dalla quasi consigliera del Ministro della Cultura che avrebbe spoilerato la sua relazione sentimentale con Gennaro Sangiuliano. Prima della bufera mediatica e delle ammissioni di Genny al TG1, Maria Rosaria Boccia ha condiviso su Instagram una storia con una canzone di Francesco Guccini. Si tratta del brano Scirocco dove il cantautore parla di una scelta non fatta da parte di un uomo. Da una parte la moglie e dall’altra l’amante e il mancato coraggio di prendere una posizione. Qualcuno è caduto in errore perché ascoltando questo brano sulle relazioni sentimentali ha pensato che in realtà Maria Rosaria Boccia si rifesse al marito o ad un suo ex compagno. Gennaro Sangiuliano non ha figli e anche questo ha alimentato il misunderstanding.