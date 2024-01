Virginia Raffaele imita Beatrice Venezi a Colpo di Luna: cosa è successo

Cosa sta accadendo riguardo a Colpo di Luna il programma di Virginia Raffaele in cui fa diverse imitazioni tra cui anche quella della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi

Il video di Virginia Raffaele che imita Beatrice Venezi a Colpo di Luna programma in onda ogni venerdì in prima serata su Raiuno è diventato virale. Il motivo è legato non solo all’indiscussa bravura della conduttrice del varietà ma anche intorno alle notizie che aleggiano su un possibile malcontento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, tra l’altro giornalista ed ex direttore del TG2, quindi sempre sul pezzo. Secondo quanto riporta La Repubblica l’argomento si è trasformato dal campo della politica a quello del gossip perché si è iniziato a fantasticare sul perché ci fosse questa possibile critica da parte dell’esponente del governo sovracitato e che cosa avesse fatto l’imitatrice diventata famosa come sosia di Belen Rodriguez. A spiegare cosa è successo riguardo Virginia Raffaele che imita Beatrice Venezi a Colpo di Luna è stato il quotidiano che ha scritto che il Ministro della Cultura Sangiuliano avrebbe chiesto un intervento di Giovanni Anversa, responsabile del programma del venerdì sera di Raiuno. Non sarebbe andata giù la perfomance comica di pochi minuti dell’artista dove, nei panni della direttrice d’orchestra, alludeva al fatto che fosse fascista e raccomandata. A smentire quanto affermato da La Repubblica è stata ADNkronos che riporta che da fonti vicine alla Rai ha appreso che non ci sarebbero state pressioni da Sangiuliano per cancellare l’imitazione fatta da Virginia Raffaele di Beatrice Venezi a Colpo di Luna.

Beatrice Venezi chi è

Image Photo Agency

Beatrice Venezi è una direttrice d’orchestra classe 1990 di origini toscane. Nota oltre alla sua grande carriera, anche perché lo scorso anno il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano l’ha nominata Consigliera per la Musica. In passato è stata direttrice principale ospite dell’Orchestra della Toscana e direttrice principale dell’Orchestra da camera Milano Classica. Citata anche da Forbes Italia, Beatrice Venezi è stata considerata tra i 100 leader del futuro in Italia. Il grande pubblico la ricorda anche a Sanremo 2021 dove ha deciso di farsi chiamare direttore e non direttrice creando un lungo dibattito a riguardo. Lei d’altronde è stata la donna più giovane a dirigere un’orchestra in Europa. Al Festival ha affiancato Amadeus e Fiorello per l’avvio della gara tra le Nuove Proposte nell’edizione in cui vinse Gaudiano che quest’anno ha partecipato a Tale e Quale Show. Il direttore d’orchestra decise di partecipare al Festival della canzone italiana con l’obiettivo di sponsorizzare la musica classica ad un pubblico più variegato e giovane di quello attuale. Oggi Beatrice Venezi collabora con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro Sangiuliano come Consigliera per la Musica.

Copyright Image: ABContents