Filippo Bisciglia prima e dopo: come era da giovane al Grande Fratello

Sorprende il prima e dopo di Filippo Bisciglia che da concorrente arrivato secondo al Grande Fratello 6 dietro Augusto De Mengoni è diventato longevo conduttore televisivo. Anche dal punto di vista fisico c’è stato qualche piccolo cambiamento dovuto ovviamente al passare degli anni che lo hanno reso sempre un volto molto telegenico e affascinante. In pochi sanno che il conduttore di Temptation Island ha esordito in una pubblicità televisiva di un noto marchio automobilistico per poi superare i serrati casting della casa più spiata d’Italia. Prima il suo soprannome era Biascica per le sue origini romane e la sua schiettezza mai volgare e offensiva. Dopo una carriera di tutto rispetto il volto che gestisce i falò di confronto all’Is Morus Relais è l’uomo dei sentimenti. Non risulta che Filippo Bisciglia si sia rifatto in effetti se si guardano le foto confronto del prima e dopo del conduttore di Temptation Island qualche cambiamento c’è ma non così invasivo e riconducibile a ritocchi di chirurgia estetica. Insomma il tempo passa per tutti, anche per Filippo Bisciglia che ha raggiunto la popolarità nel 2006 grazie alla partecipazione al Grande Fratello. La bellezza però resta intatta anzi il fascino del volto televisivo è sempre più apprezzato come dimostrano i tanti commenti sui social. L’unico dettaglio che forse è da riscontrare nel prima e dopo di Filippo Bisciglia è quello relativo ai denti. Per rendere ancora più smagliante il suo sorriso, il volto di Temptation Island ha probabilmente fatto uso della chirurgia estetica. Anche se non confermato, appare evidente come il fidanzato di Pamela Camassa, almeno su questo aspetto, si sia rifatto come tanti vip dello spettacolo. Fronte ritocchino c’è qualche malupino che ipotizza filter alle labbra e agli zigomi per Filippo Bisciglia. A noi sinceramente, il prima e dopo del volto del presentatore romano che ha fatto Amici Celebrities non sembra cambiato da un ritocchino. Se c’è stata qualche punturina per il conduttore di “ho un video per te” è stata fatta da un vero professionista perché ha un viso davvero naturale.

Se prima il suo volto acqua e sapone e il fare da guascone avevano colpito i fan del Grande Fratello, ora viene apprezzato per i suoi look eleganti ma allo stesso tempo casual e per la sensibilità mostrata a Temptation Island. Lo stesso conduttore ci ha permesso in passato di spiare nel suo passato e di poter vedere una foto di quando aveva appena 17 anni. Filippo Bisciglia da giovane appare in uno scatto in bianco e nero in primo piano con un look totalmente diverso rispetto a come lo conosciamo. Un caschetto come si portava all’epoca e uno stile che ricorda un po’ le atmosfere dei telefilm cult dell’epoca come Beverly Hills 90210. Una piccola sorpresa regalata ai fan che lo seguono da anni nei suoi impegni televisivi. Un’adolescenza vissuta con felicità e riscoperta della vita perché già da qualche anno Filippo Bisciglia aveva sconfitto la malattia che lo aveva colpito. All’età di tre anni infatti gli è stato riscontrato il Morbo di Parthes, condizione che poteva portarlo a perdere l’uso delle gambe. Grazie a delle cure sperimentali però il conduttore è riuscito a guarire e mettere da parte il male.