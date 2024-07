Filippo Bisciglia fidanzato ancora con Pamela Camassa? Come ai falò

Una volta tanto gossip e tradimenti a Temptation Island non vedono come protagonisti i concorrenti del reality di Canale 5, ma il conduttore Filippo Bisciglia. Pamela Camassa è la storica fidanzata del 47enne romano ma l’ex gieffino, a guida del docureality di Canale 5, è al centro delle voci che lo vedrebbero in rottura con la 40enne showgirl toscana. Filippo e Pamela stanno insieme dal 2008 e rappresentano ormai una delle coppie più solide nate in tv. Sembra ieri quando il presentatore andò a prendere la modella quando era concorrente de La Talpa o quando hanno partecipato entrambi come concorrenti di Amici Vip, tra l’altro programma vinto dalla bella mora. Eppure il gossip creator Alessandro Rosica ha scritto sui suoi canali social che Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sarebbero sì ancora insieme ma in crisi, e che lei saprebbe tutto di questi presunti tradimenti del compagno. Rosica non si è sbilanciato molto, per la verità, lasciando la questione senza fare nomi e cognomi di terze persone. È stato però molto eloquente parlando di devasto da parte di Filippo nei locali, di scappatelle che potrebbero essere degne di un falò di confronto a Temptation Island 2024 con Pamela che ha accettato la situazione. Nessuna conferma, ovviamente la voce si è poi sparpagliata sui social, e sta facendo molto discutere. In via del tutto ufficiale, dunque, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno ancora insieme da 16 anni e convivono a Roma. Niente matrimonio per loro, non sono convenzionali mentre per quanto riguarda la prole, sia il conduttore di Temptation Island che l’ex naufraga avrebbero voluto figli ma hanno perso il treno (così hanno dichiarato). Sulla loro vita privata i dubbi restano, dopo le parole dell’Investigatore social da 2 milioni di follower su Instagram. Un altro dettaglio che insospettisce è che l’ultima foto di coppia pubblicata da Filippo Bisciglia su Instagram risale al 2020.E i fan del pettegolezzo sui vip si stanno sbizzarrendo, specialmente dopo aver riscoperto che la relazione tra Bisciglia e Camassa era nata proprio da una “scappatella” del conduttore romano dalla sua precedente ex fidanzata.

Filippo Bisciglia ex fidanzate

Quando Filippo Bisciglia ha conosciuto Pamela Camassa aveva 31 anni e appena due anni prima era divenuto celebre dopo essersi classificato secondo al Grande Fratello. Lei, invece, all’epoca era già giunta terza a Miss Italia e aveva presa parte a I raccomandati e a Ballando con le stelle. In precedenza, la fidanzata di Filippo Bisciglia era Simona Salvemini, ma la relazione tra i due entrò in crisi proprio quando, durante una vacanza in montagna, il futuro conduttore di Temptation Island conobbe la sua attuale compagna. In un’intervista di qualche anno fa, Simona Salvemini aveva raccontato che secondo lei il conduttore di Temptation Island 2024 l’aveva lasciata proprio perché già era vicino alla Camassa. Le altre passate fidanzate di Filippo Bisciglia non sono state persone particolarmente famose. Quando aveva circa 17 anni iniziò una relazione con una ragazza di nome Arianna, che durò per tre anni. Quando, nel 2006, prese parte al Grande Fratello, stava invece con Flora Canto (che in seguito sarebbe diventata la moglie dell’attore Enrico Brignano). Filippo Bisciglia conobbe Simona Salvemini durante il reality show di Canale 5, lasciando Flora Canto in diretta tv che poi partecipò a Uomini e Donne ed è diventata attrice.